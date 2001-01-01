Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссерКоммерсантъ вчера в 15:59

Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника». Премию за режиссера получил продюсер фильма Илья Стюарт. Гран-при премии получил фильм «Война Анны» Алексея Федорченко.

Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер

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