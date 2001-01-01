Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссерКоммерсантъ вчера в 15:59
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника». Премию за режиссера получил продюсер фильма Илья Стюарт. Гран-при премии получил фильм «Война Анны» Алексея Федорченко.
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Назвали две причины появления рака у женщин
Австралийские ученые назвали две основные причины появления рака у женщин. Какие, читайте в нашем материале.
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Касперович назвал сомнительным положительный допинг-тест Логинова
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Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
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Суд признал незаконным решение Трампа начать добычу нефти на Аляске
Федеральный окружной суд Аляски признал незаконным распоряжение президента США Дональда Трампа, касающееся снятия запрета на добычу нефти в штате.
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