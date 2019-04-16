Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёрRT на русском вчера в 15:24
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
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Мы благодарны театру, в котором возможно сделать такой большой спектакль. Спасибо ему. У нас была потрясающая команда, они все гении. Огромную помощь оказал нам сам Руди.
— Кирилл Серебренников, российский театральный режиссёрНевские Новости вчера в 15:05
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Театры
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