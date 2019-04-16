Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссерИзвестия 14:51
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме». Премию ему принесла постановка «Маленькие трагедии» в московском «Гоголь-центре», сообщает ТАСС.
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Мы благодарны театру, в котором возможно сделать такой большой спектакль. Спасибо ему. У нас была потрясающая команда, они все гении. Огромную помощь оказал нам сам Руди.
— Кирилл Серебренников, российский театральный режиссёрНевские Новости 15:05
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Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
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В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов
На севере Филадельфии 44-летний мужчина после ссоры въехал в группу пешеходов, сообщает CBS со ссылкой местную полицию.
Обновлено в 21:41
Экономика
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В 42000-летней туше жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
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Футбол
Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
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Общество
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Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
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Политика
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Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
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Происшествия
Неизвестный открыл огонь по прохожим близ ТЦ в штате Теннеси
Преступник открыл огонь возле торгового центра, расположенного рядом с национальным парком Грейт-Смоки-Маунтинс в американском штате Теннеси, передает Fox News.
Обновлено в 23:20
Политика
Украина подала на Россию в Международный трибунал по морскому праву
Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву применить в отношении России временные меры с целью немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков, задержанных Россией в Черном море, сообщает МИД Украины.
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Футбол
«Кардифф» на выезде обыграл «Брайтон»
"Кардифф" одержал победу над "Брайтоном" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 2:0. В составе валлийского клуба отличились форвард Натаниэл Мендес-Лейнг и защитник Шон Моррисон.
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Королевский пилот уволился из-за капризов Меган Маркл
Личный пилот герцогов Сассекских уволился из-за того, что его использовали как «круглосуточную службу доставки еды».
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Общество
Росприроднадзор ищет виновных в загрязнении пляжа в Приморье
Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора ищет виновных в загрязнении угольной пылью акватории и береговой полосы в районе пляжа Прикумский в Находкинском районе Приморья, сообщает пресс-служба ведомства.
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Общество
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Вблизи Советского шоссе цены на дачи выросли на 14% за год, подсчитали аналитики N1.RU, — сейчас за средний объект просят 1,2 миллиона рублей, хотя год назад дачу можно было купить за 1,07 миллиона рублей.
Обновлено в 22:00