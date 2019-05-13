Политика
Сердюков возглавил совет директоров ОАКРИА Новости 12:00
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
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Хоккей
Годро забросил шайбу с отрицательного угла
На 11-й минуте встречи нападающий сборной США Джонни Годро поразил ворота команды Финляндии с отрицательного угла.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Культура
Российский актер Панфилов рассказал, почему не хочет ехать в Крым
Известный российский актер театра и кино Никита Панфилов заявил, что в планах у украинских производителей есть намерение снять продолжение популярного телесериала «Пес», где он играет главную роль, поэтому у него нет желания посещать Крым.
Обновлено в 12:09
Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Политика
Порошенко обвинили в подготовке узурпации власти на Украине
Депутат украинской Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес президента Петра Порошенко.
Обновлено в 14:01
Политика
Песков подтвердил встречу Путина и Помпео в Сочи
Президент России Владимир Путин встретится с госсекретарем США Майком Помпео 14 мая в Сочи.
Обновлено в 12:45
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые предусматривают запрет на ввоз для личного потребления животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 14:01
Экономика
Подходы к Крымскому мосту подорожают почти на 3,5 млрд руб
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России
Обновлено в 08:58
Происшествия
Школьник с пистолетом взял в заложники класс и учителя в Казани
Школьник в Казани с кухонным ножом и пневматическим пистолетом взял в заложники свой класс и учителя. Об инциденте сообщили в полиции.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Здоровье
В Ростовской области обнародованы зарплаты главврачей медучреждений
Третье место досталось главврачу Ростовской областной клинической больницы Вячеславу Коробка. Его заработок составляет 142,6 тысячи рублей.
Обновлено в 13:04
Кино
Умерла голливудская актриса и певица Дорис Дэй
В понедельник, 13 мая, не стало американской актрисы и певицы Дорис Дэй.
Обновлено в 10:34
Политика
Украина: российские паспорта для жителей ЛНР и ДНР будут действовать только на Дону
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР могут получить российские паспорта по упрощенному порядку.
Обновлено в 11:53
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Гаджеты
Снимки первых Apple Card обнародовали в Сети
Корпорация Apple начала выдавать сотрудникам свои первые банковские карты, снимки которых просочились в Сеть.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ
У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Общество
Процедуру развода в России могут усложнить
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил существенно усложнить бракоразводный процесс в России.
Обновлено в 05:39
Общество
Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено в 13:56
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Ярославле огласят приговор за жестокое избиение в учреждении ФСИН
Напомним, инспекторы отдела режима СИЗО-1 Ярославля Спартак Любовских и Александр Бурцев стали фигурантами дел о превышении должностных полномочий, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Обновлено в 04:37
Музыка
В Тель-Авиве официально начался конкурс «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 14:44
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта
Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16