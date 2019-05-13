Политика

Сердюков назначен председателем совета директоров ОАКRT на русском 11:32

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании. «Избрать председателем совета директоров ПАО «ОАК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — говорится в сообщении.
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Экс-глава Минобороны Анатолий Сердюков возглавил российское самолетостроение

Эхо Москвы15:02

Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК

RT на русском11:32

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров производителя SSJ

РБК12:12

Экс-глава Минобороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

РИА Новости12:00

ОАК перейдет к «Ростеху» в 2020 году

Коммерсантъ12:58

Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК

ТАСС12:28

Экс-глава Минобороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Интерфакс11:29
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Музыка

Шнуров заявил о роспуске группы «Ленинград»

Обновлено в 09:18
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.
Обновлено в 15:25
Футбол

«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов

Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии.
Обновлено в 14:50
Политика

Трамп объявил о планах встретиться с Путиным

Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
Обновлено в 14:54
Технологии

Беспилотные комбайны появятся на полях Томской области в 2019 году

Обновлено в 00:55
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Авто

В России подешевел кроссовер Nissan Murano

Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Музыка

Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»

Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль

В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:38
Футбол

Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль

Обновлено в 09:29
Политика

Умер британский журналист Брайан Уолден

В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.
Обновлено в 16:13
Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 21:02
Гаджеты

Живее всех живых: AMD готовит видеокарты Radeon RX 600 на базе Polaris

В конце напомним, что мобильные видеокарты Radeon 540X и RX 550X построены на 14-нм графических процессорах Polaris.
Обновлено в 16:55
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Авто

Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 12:30
Происшествия

МЧС: В Тольятти башенный кран может упасть на многоквартирный дом

По предварительной информации, в результате порывов ветра башенный кран съехал одним колесом с рельсы, угол наклона от оси составляет до 15 градусов.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Настя Каменских опубликовала умопомрачительный снимок в нижнем белье

32-летняя певица Настя Каменских разместила в Instagram сексуальную фотографию. На снимке артистка позирует в белом кружевном белье.
Обновлено в 11:25
Общество

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Обновлено в 16:50
Футбол

Браим Диас: «Хочу провести в „Реале“ многие годы»

Полузащитник "Реала" Браим Диас заявил, что хочет играть за "королевский клуб" в течение многих лет.
Обновлено в 15:43
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

Обновлено в 07:59
Гаджеты

Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro уже доступен для заказа

Обновлено в 05:52
Музыка

Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»

Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
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Анатолий Эдуардович Сердюков
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Руководитель Федеральной налоговой службы.
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