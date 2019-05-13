Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАКRT на русском 11:32
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании. «Избрать председателем совета директоров ПАО «ОАК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — говорится в сообщении.
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Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Музыка
Шнуров заявил о роспуске группы «Ленинград»
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Являлся главным редактором радиостанции "Говорит Москва" с момента ее создания в 2014 году.
Обновлено в 15:25
Футбол
«Манчестер Сити» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов
Следственная группа УЕФА ведет расследование в отношении финансовой деятельности «Манчестер Сити», действующего чемпиона Англии.
Обновлено в 14:50
Политика
Трамп объявил о планах встретиться с Путиным
Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
Обновлено в 14:54
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Авто
В России подешевел кроссовер Nissan Murano
Компания Nissan снизила в России цены на кроссовер Murano на 286-456 тысяч рублей.
Обновлено в 09:39
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Музыка
Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»
Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль
В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:38
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Политика
Умер британский журналист Брайан Уолден
В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Гаджеты
Живее всех живых: AMD готовит видеокарты Radeon RX 600 на базе Polaris
В конце напомним, что мобильные видеокарты Radeon 540X и RX 550X построены на 14-нм графических процессорах Polaris.
Обновлено в 16:55
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 10:02
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Происшествия
МЧС: В Тольятти башенный кран может упасть на многоквартирный дом
По предварительной информации, в результате порывов ветра башенный кран съехал одним колесом с рельсы, угол наклона от оси составляет до 15 градусов.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Настя Каменских опубликовала умопомрачительный снимок в нижнем белье
32-летняя певица Настя Каменских разместила в Instagram сексуальную фотографию. На снимке артистка позирует в белом кружевном белье.
Обновлено в 11:25
Общество
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать
Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Футбол
Браим Диас: «Хочу провести в „Реале“ многие годы»
Полузащитник "Реала" Браим Диас заявил, что хочет играть за "королевский клуб" в течение многих лет.
Обновлено в 15:43
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено в 07:59
Гаджеты
Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro уже доступен для заказа
Обновлено в 05:52
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54