Политика
Бывший министр обороны Сердюков возглавил совет директоров ОАКВедомости 12:46
Бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова назначили председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), говорится в материалах компании. Ранее этот пост занимал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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Политика
В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 21:37
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Страны ЕС призвали к перемирию в Ливии
Страны ЕС призвали в понедельник все стороны конфликта в Ливии незамедлительно обеспечить перемирие и взаимодействовать с ООН для полного прекращения боевых действий, говорится в одобренном на Совете по иностранным делам заявлении.
Обновлено в 11:52
Здоровье
Как журналиста «КП»-Екатеринбург клещ на семь тысяч рублей укусил
В моей семье уже есть печальный опыт укуса клеща. Лет пять назад, опасный кровосос укусил моего дядю.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Общество
Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей
Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».
Обновлено в 14:34
Политика
Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на нужды NASA
Ранее президент США поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля Dragon 2. Директор NASA Джим Брайденстайн в ответ на поздравления Дональда Трампа отметил, что американская администрация обеспечила достаточное финансирование управления, что позволяет ему «продвигаться вперед».
Обновлено в 22:51
Экономика
Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частные
Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.
Обновлено в 15:02
Политика
Владимир Зеленский сменит глав МИД и Минобороны
Министр обороны и министр иностранных дел с вероятностью 99% не останутся на своих должностях, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает РИА «Новости».
Обновлено в 17:21
Общество
Новый закон о трудовых книжках обсуждают власти
Стоит отметить, что альтернативный законопроект, пишет РБК, предполагает, что уже к 2021 году все работники будут обязаны перейти на электронные трудовые книжки.
Обновлено в 20:00
Кино
Составлен список лучших злодеев из сериалов
Авторы издания The Independent составили список из 35 самых популярных сериальных злодеев.
Обновлено в 22:32
Общество
Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг
Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено в 18:37
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Наука
Российские ученые впервые в мире получили «двухмерное» золото
Обновлено в 16:57
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено в 22:32
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено в 09:29
Театры
МХТ имени Чехова впервые поставил «Бег» Булгакова
Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова впервые обратился к знаменитой пьесе Михаила Булгакова "Бег", постановку которой осуществил новый художественный руководитель труппы, режиссер Сергей Женовач.
Обновлено в 23:12
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 00:23
Политика
Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»
Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом».
Обновлено в 09:05
Политика
Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил осуждённому в Соединённых Штатах российскому лётчику Константину Ярошенко, что американский Минюст рассматривает российский запрос о возвращении россиянина на родину.
Обновлено в 22:31
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Авто
Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок
Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Два самолёта потерпели крушение на Аляске
В американском штате Аляска 10 человек пострадали в результате крушения двух самолётов.
Обновлено в 20:50
Происшествия
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100
«В настоящий момент установлено, что сигнал "тревога" был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки потерпевшего крушение борта 89098, хотя, по нормативным актам, это должно быть сделано сразу после получения тревожного сигнала от SSJ-100, и во всяком случае — до начала снижения воздушного судна», — сказал источник.
Обновлено в 22:03