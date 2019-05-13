Бывший министр обороны Сердюков возглавил совет директоров ОАКВедомости 12:46

Бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова назначили председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), говорится в материалах компании. Ранее этот пост занимал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Политика В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Общество ГИБДД разработала регламенты автотюнинга Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».

Политика Трамп захотел встретиться с Путиным Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.

Армия и оружие Страны ЕС призвали к перемирию в Ливии Страны ЕС призвали в понедельник все стороны конфликта в Ливии незамедлительно обеспечить перемирие и взаимодействовать с ООН для полного прекращения боевых действий, говорится в одобренном на Совете по иностранным делам заявлении.

Здоровье Как журналиста «КП»-Екатеринбург клещ на семь тысяч рублей укусил В моей семье уже есть печальный опыт укуса клеща. Лет пять назад, опасный кровосос укусил моего дядю.

Шоу-бизнес Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.

Общество Гуриев посоветовал российским богачам способ избежать ненависти людей Россия — «самая неравная страна с точки зрения неравенства богатства», заявил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев в интервью в рамках проекта «Русские норм!».

Политика Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на нужды NASA Ранее президент США поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля Dragon 2. Директор NASA Джим Брайденстайн в ответ на поздравления Дональда Трампа отметил, что американская администрация обеспечила достаточное финансирование управления, что позволяет ему «продвигаться вперед».

Экономика Минэкономразвития предложило запретить госбанкам покупать частные Минэкономразвития совместно с Минфином, ФАС и ЦБ разработали поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству приобретать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции.

Политика Владимир Зеленский сменит глав МИД и Минобороны Министр обороны и министр иностранных дел с вероятностью 99% не останутся на своих должностях, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает РИА «Новости».

Общество Новый закон о трудовых книжках обсуждают власти Стоит отметить, что альтернативный законопроект, пишет РБК, предполагает, что уже к 2021 году все работники будут обязаны перейти на электронные трудовые книжки.

Кино Составлен список лучших злодеев из сериалов Авторы издания The Independent составили список из 35 самых популярных сериальных злодеев.

Общество Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.

Общество Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи «Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.

Происшествия Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.

Театры МХТ имени Чехова впервые поставил «Бег» Булгакова Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова впервые обратился к знаменитой пьесе Михаила Булгакова "Бег", постановку которой осуществил новый художественный руководитель труппы, режиссер Сергей Женовач.

Политика Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую» Регулятор атомной энергии Турции — Turkey’s Atomic Energy Authority (TAEK) — дважды выявлял трещины в бетоне фундамента АЭС «Аккую», которую строит «Росатом».

Политика Минюст США изучает запрос о возвращении Ярошенко в Россию Посол России в США Анатолий Антонов сообщил осуждённому в Соединённых Штатах российскому лётчику Константину Ярошенко, что американский Минюст рассматривает российский запрос о возвращении россиянина на родину.

Авто Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.

Происшествия Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.

Происшествия Два самолёта потерпели крушение на Аляске В американском штате Аляска 10 человек пострадали в результате крушения двух самолётов.