Футбол

Сердар Азмун назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионовМосква 24 12:04

Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун рассказал, кто, по его мнению, выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.
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Азмун заявил, что хочет победить с «Зенитом» в Лиге чемпионов

Нева Спорт12:47

Футболист «Зенита» Азмун назвал главного претендента на победу в ЛЧ

RT на русском10:10

Азмун рассказал, кто победит в Лиге чемпионов

Матч ТВ10:38

Азмун рассказал, кто победит в Лиге чемпионов

Sportbox.RU10:38

Азмун: «„Ливерпуль“ выиграет Лигу чемпионов в этом году. Клопп – лучший тренер»

Бомбардир.ру14:18

Сердар Азмун спрогнозировал победителя Лиги чемпионов

Советский спорт10:55

Азмун считает, что Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»

Спорт день за днем11:41
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Общество

Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

Обновлено в 07:58
Интернет

Цукерберг показал новый дизайн Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Политика

Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции по телефону рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Пинк призналась, что перенесла несколько выкидышей

Артистка призналась, что пережила несколько выкидышей, первый из которых случился, когда ей было 17 лет.
Обновлено в 07:50
Здоровье

Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ

Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Поборовший рак Шура проиграл суд по делу о квартире

Обновлено в 13:11
Экономика

Россия уступила только Китаю по числу эмигрировавших миллионеров

Год назад показатель был почти в 2,5 раза меньше — авторы исследования оценивали его в 3000 человек и ставили Россию на шестое место в списке стран по оттоку миллионеров (после Китая, Индии, Турции, Великобритании и Франции).
Обновлено в 11:19
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Стало известно, сколько ядерных боеголовок у США

Ядерный арсенал Соединенных Штатов состоит из 1,7 тысячи боеголовок на стратегических носителях и 2,05 тысячи резервных боеголовок, об этом говорится в «Бюллетене ученых-ядерщиков» из США.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Политика

США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию

Обновлено в 09:40
Наука

Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях

Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.
Обновлено в 13:14
Футбол

ПСЖ на последних минутах уступил «Монпелье» в Лиге 1

В первом тайме команды обменялись автоголами: на 12-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок хозяев Амбруаз Ойонго, а на 34-й минуте в составе ПСЖ Преснел Кимпембе отметился тем же.
Обновлено в 14:52
Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Политика

Зеленский дал обещание трудиться на посту президента Украины

Обновлено в 12:24
Происшествия

В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик

Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Общество

Гороскоп на 1 мая 2019 года

Лев Вы отлично справляетесь с работой, даже очень сложной, и добиваетесь успехов там, где другие потерпели неудачу.
Обновлено в 14:59
Энергетика

Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Наука

В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов

Обновлено в 13:23
Футбол

Банк ВТБ купил футбольный клуб «Динамо» за 1 рубль

Обновлено в 13:00
Происшествия

В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Экономика

ФАС заявила о высокой роли государства в экономике

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Кино

Скончался режиссер Джон Синглтон

Обновлено вчера в 19:56
Хоккей

«Ак Барс» анонсировал назначение нового тренера, показав его приезд

Хоккейный клуб «Ак Барс» анонсировал назначение нового главного тренера.
Обновлено в 15:30
Футбол

СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире за €11 млн

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.
Обновлено в 15:43
Общество

Театр «У Никитских ворот» в Москве закрыли на три месяца

Пресненский суд Москвы приостановил работу театра "У Никитских ворот" на 90 суток из-за нарушений пожарной безопасности, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Лидер «Исламского государства» появился на видео впервые за пять лет

Террористическая группировка Исламское государство (запрещена в России) впервые с 2014 года распространила видеозапись, на которой, предположительно, фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.
Обновлено в 01:15
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Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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