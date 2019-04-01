Сердар Азмун назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионовМосква 24 12:04

Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун рассказал, кто, по его мнению, выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.

Сердар Азмун назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов

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Происшествия В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.

Спорт WADA получило более 2 тыс. образцов из московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило допинг-пробы из московской лаборатории, говорится в сообщении на сайте WADA.

Общество Японский император Акихито отрекся от престола Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.

Театры Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.

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Шоу-бизнес Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

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Интернет Цукерберг показал новый дизайн Facebook Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети.

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Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.

Футбол Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.