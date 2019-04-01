Футбол
Сердар Азмун назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионовМосква 24 12:04
Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун рассказал, кто, по его мнению, выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Кино
Российская фигуристка выступит в образе Дейнерис из «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какой образ выбрала для нового сезона.
Обновлено в 07:12
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Политика
США призвали Россию не вмешиваться в события в Венесуэле
Вашингтон ожидает, что Москва не станет вмешиваться в события, происходящие в Венесуэле, заявил 30 апреля советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено в 16:26
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке
Певица зажгла на дне рождения владелицы салона красоты. Вера Брежнева устроила горячие танцы вместе с именинницей.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Спорт
WADA получило более 2 тыс. образцов из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило допинг-пробы из московской лаборатории, говорится в сообщении на сайте WADA.
Обновлено в 16:03
Технологии
Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IB
Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
Обновлено вчера в 03:07
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Футбол
Сульшер раскритиковал Марсьяля при игроках «МЮ» после матча с «Челси»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подверг критике нападающего Антони Марсьяля после матча 36-го тура премьер-лиги с «Челси» (1:1). 23-летний француз не вышел на поле в этой встрече.
Обновлено в 10:17
Футбол
«Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Политика
Песков объяснил отсутствие зарубежных лидеров на параде Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои слова о том, что в этом году на параде Победы не будут присутствовать зарубежные лидеры.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Медики назвали шесть продуктов, которые можно есть перед сном
Медики назвали продукты, которые не вредны перед сном. В перечень включили орехи, яйца и другую пищу.
Обновлено в 16:00
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети.
Обновлено в 14:33
Общество
Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
Обновлено в 08:00
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено в 12:07
Теннис
Шарапова ощутила себя по-настоящему русской
Обновлено в 15:31
Политика
Зеленский встретился с главой канонической УПЦ митрополитом Онуфрием
Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий во время встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским пожелал ему Божьего благословения на ответственном пути, собеседники обсудили также религиозную ситуацию в стране.
Обновлено в 13:30
Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено в 17:13
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Футбол
«Атлетико» хочет подписать защитника «Порту» Фелипе на замену Годину
Ранее сообщалось, что «Атлетико» подпишет левого защитника «Порту» Алекса Теллеса и капитана команды, хавбека Эктора Эрреру.
Обновлено в 15:57