Сердар Азмун назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионовМосква 24 12:04

Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун рассказал, кто, по его мнению, выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.

Сердар Азмун назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов

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