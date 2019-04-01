Футбол

Сердар Азмун назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионовМосква 24 12:04

Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун рассказал, кто, по его мнению, выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.
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Азмун заявил, что хочет победить с «Зенитом» в Лиге чемпионов

Нева Спорт12:47

Азмун считает, что Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»

Спорт день за днем11:41

Азмун рассказал, кто победит в Лиге чемпионов

Матч ТВ10:38

Азмун рассказал, кто победит в Лиге чемпионов

Sportbox.RU10:38

Футболист «Зенита» Азмун назвал главного претендента на победу в ЛЧ

RT на русском10:10

Азмун: «Мечтаю выиграть с „Зенитом“ Лигу чемпионов»

Бомбардир.ру12:22

Сердар Азмун спрогнозировал победителя Лиги чемпионов

Советский спорт10:55
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Политика

Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме

Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Общество

Столичный театр «У Никитских ворот» опечатали

Здание театра опечатано на 90 суток по постановлению суда судебным приставом-исполнителем.
Обновлено в 09:30
Общество

Гороскоп на 30 апреля 2019 года

Овен День отлично подойдет для встреч.
Обновлено вчера в 14:58
Авто

Кросс-купе Volkswagen Teramont X в конце мая выйдет на рынок

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о старте предварительных заказов на новое кросс-купе Teramont X. Первой эта модель станет доступна на китайском авторынке, а затем откроется предзаказ в США, где эти автомобили будут продавать под названием Atlass Cross Sport.
Обновлено в 09:52
Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Футбол

Власти Дагестана отказались помогать «Анжи»

На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий.
Обновлено в 09:21
Политика

Зеленский встретится с митрополитом Онуфрием

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", во вторник В.Зеленский проведет встречу и с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием.
Обновлено в 12:01
Здоровье

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Экономика

Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю

В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.
Обновлено в 13:08
Политика

В посольстве России в Венесуэле рассказали о ситуации в Каракасе

Обновлено в 10:01
Кино

Усатый Джим Кэрри противостоит ежу в трейлере «Соника в кино»

В первом трейлере показано противостояние анимационного ежа Соника и его главного врага - усатого Доктора Роботника в исполнении комедийного артиста Джима Кэрри.
Обновлено в 09:24
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Футбол

Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»

Обновлено в 11:44
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Спорт

«Уралочка-НТМК» перехватила преимущество

Хозяйки площадки поймают кураж, а казанская команда в нынешнем сезоне устроившая обновление состава, ещё не окрепла психологически.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Москве грузовик провалился под асфальт

Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Происшествия

В доме в Волгоградской области произошел хлопок газа

Хлопок газа произошел в одноэтажном доме на шесть квартир в станице Алексеевская Волгоградской области, погибших и разрушений нет, один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:43
Экономика

ФАС заявила о высокой роли государства в экономике

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Технологии

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Политика

Соцопрос показал процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР

По словам Адзинова, недавно в республиках Донбасса провели опрос и выяснили, что 86 процентов населения намерены получить российское гражданство, передает ТАСС.
Обновлено в 08:15
Теннис

Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской

Обновлено в 11:53
Футбол

Мостовой: кандидатура Кононова в «Спартаке» была непонятна изначально

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Алекандр Мостовой оценил шансы Олега Кононова остаться на посту главного тренера красно-белых по итогам текущего сезона.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с участием трех машин в Подмосковье

Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Стало известно количество ядерных боеголовок США

1740 ядерных боеголовок развернуты на стратегических носителях, еще 2050 боеголовок находятся на складах, сообщается в американском бюллетене ученых-ядерщиков.
Обновлено в 12:07
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый день

Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил новый рекорд по сборам в день премьеры.
Обновлено 28 апреля в 12:17
Общество

Во Львове гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Обновлено вчера в 22:27
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Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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