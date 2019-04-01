Футбол
Сердар Азмун назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионовМосква 24 12:04
Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун рассказал, кто, по его мнению, выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Политика
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме
Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Общество
Столичный театр «У Никитских ворот» опечатали
Здание театра опечатано на 90 суток по постановлению суда судебным приставом-исполнителем.
Обновлено в 09:30
Общество
Гороскоп на 30 апреля 2019 года
Овен День отлично подойдет для встреч.
Обновлено вчера в 14:58
Авто
Кросс-купе Volkswagen Teramont X в конце мая выйдет на рынок
Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о старте предварительных заказов на новое кросс-купе Teramont X. Первой эта модель станет доступна на китайском авторынке, а затем откроется предзаказ в США, где эти автомобили будут продавать под названием Atlass Cross Sport.
Обновлено в 09:52
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Футбол
Власти Дагестана отказались помогать «Анжи»
На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий.
Обновлено в 09:21
Политика
Зеленский встретится с митрополитом Онуфрием
Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", во вторник В.Зеленский проведет встречу и с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием.
Обновлено в 12:01
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Экономика
Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю
В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.
Обновлено в 13:08
Кино
Усатый Джим Кэрри противостоит ежу в трейлере «Соника в кино»
В первом трейлере показано противостояние анимационного ежа Соника и его главного врага - усатого Доктора Роботника в исполнении комедийного артиста Джима Кэрри.
Обновлено в 09:24
Авто
Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Спорт
«Уралочка-НТМК» перехватила преимущество
Хозяйки площадки поймают кураж, а казанская команда в нынешнем сезоне устроившая обновление состава, ещё не окрепла психологически.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Москве грузовик провалился под асфальт
Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В доме в Волгоградской области произошел хлопок газа
Хлопок газа произошел в одноэтажном доме на шесть квартир в станице Алексеевская Волгоградской области, погибших и разрушений нет, один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:43
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
Технологии
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Политика
Соцопрос показал процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР
По словам Адзинова, недавно в республиках Донбасса провели опрос и выяснили, что 86 процентов населения намерены получить российское гражданство, передает ТАСС.
Обновлено в 08:15
Теннис
Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской
Обновлено в 11:53
Футбол
Мостовой: кандидатура Кононова в «Спартаке» была непонятна изначально
Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Алекандр Мостовой оценил шансы Олега Кононова остаться на посту главного тренера красно-белых по итогам текущего сезона.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Стало известно количество ядерных боеголовок США
1740 ядерных боеголовок развернуты на стратегических носителях, еще 2050 боеголовок находятся на складах, сообщается в американском бюллетене ученых-ядерщиков.
Обновлено в 12:07
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый день
Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил новый рекорд по сборам в день премьеры.
Обновлено 28 апреля в 12:17
Общество
Во Львове гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 22:27