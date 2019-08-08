Политика
Сербы предложили отдать Косово в пользование РоссииТруд 11:10
Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович заявил, что передача непризнанной республики Косово в пользование России — это единственный доступный для Сербии способ ее сохранить.
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с чего всё началось
По мнению Стаматовича, сербы, проживающие в Косово и Метохии, получили бы таким образом гражданство России.Евразия Daily05:52
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
Экономика
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Финансы
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МИД РФ подчеркнул, что независимо от того, кто прервал переговоры, очевидно, что за этим стоит "безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей".
Обновлено в 13:28
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Речь идет о мероприятиях под названием "Бургерфест" и "Шашлык Live", которые прошли в столичном парке Горького.
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Политика
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Сотрудники милиции Киргизии задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
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Политика
Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ
В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом.
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Общество
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В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
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Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Обновлено вчера в 11:06
Экономика
Всероссийский День льняного поля примет Тверская область
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 05:58
Гаджеты
Samsung показала Galaxy Note 10
Обновлено в 02:43
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Обновлено в 16:30
Авто
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В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Технологии
Хакеры научились проникать в переписки в WhatsApp
Эксперты нашли лазейки, из-за которых хакеры могут изменять сообщения для создания и распространения ложной информации.
Обновлено в 10:26
Политика
В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии
В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».
Обновлено вчера в 04:29
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Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
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Обновлено в 11:30
Происшествия
Неизвестные напали на депутата Госдумы в Москве
Группа людей устроила потасовку с депутатом Госдумы Борисом Чернышовым во время его встречи с избирателями в Западном Бирюлево на юге Москвы.
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Гаджеты
Apple запретила неавторизованную замену батареи iPhone
Названа вероятная дата анонса новых iPhone читайте также Запрещая менять батарею у "неофициалов", фирма Тима Кука пытается оставить клиентов внутри своей экосистемы.
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Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
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Кино
Поклонники Хью Джекмана в Сети просят его вернуться к роли Росомахи
В комментариях поклонники актера попросили его вернуться к роли Росомахи.
Обновлено в 10:05
Культура
В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова
Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
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Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Общество
Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена
Федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска к компании на миллиарды долларов относительно незаконного сбора и хранения биометрических данных пользователей без их согласия.
Обновлено в 15:24