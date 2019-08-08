Политика

Сербы предложили отдать Косово в пользование РоссииТруд 11:10

Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович заявил, что передача непризнанной республики Косово в пользование России — это единственный доступный для Сербии способ ее сохранить.
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с чего всё началось

Сербский политик предложил передать Косово в пользование России

По мнению Стаматовича, сербы, проживающие в Косово и Метохии, получили бы таким образом гражданство России.
Евразия Daily05:52

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В Сербии предложили передать Косово России

URA.Ru13:35

В Сербии предложили отдать Косово России

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Газета.Ru08:13

Сербский политик предложил передать Косово в пользование России

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
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Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ

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Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
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В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
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Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
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Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым

Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Обновлено в 16:30
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Subaru объявила скидки на автомобили в августе

В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.
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В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии

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