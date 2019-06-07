Футбол

Сербы из футбольной сборной Черногории бойкотировали матч с КосовоРБК вчера в 17:39

Черногория — Косово
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Под Горицом
24′
Милот Рашица
39′
Арбер Зенели
Эдон Жегрова
Марко Вешович
51′
57′
Леарт Пакярада
Александар Шчекич
Марко Бакич
59′
Стефан Мугоша
69′
69′
Леарт Пакярада
Бенджамин Кололи
Жарко Томашевич
Александар Больевич
71′
76′
Ариянет Мурич
78′
Берсант Целина
Эльбасан Рашани
82′
Милот Рашица
Марко Симич
82′
Марко Янкович
Владимир Йовович
85′
1 фото
Главный тренер сборной Черногории по футболу серб Любиша Тумбакович и двое игроков сербского происхождения — Мирко Иванич и Филип Стойкович отказались играть против сборной Косово в отборочном матче чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает телерадиокомпания Черногории (RTCG).
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