Футбол
Сербы из футбольной сборной Черногории бойкотировали матч с КосовоРБК вчера в 17:39
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Под Горицом
|24′
Милот Рашица
|39′
Арбер Зенели
Эдон Жегрова
Марко Вешович
|51′
|57′
Леарт Пакярада
Александар Шчекич
Марко Бакич
|59′
Стефан Мугоша
|69′
|69′
Леарт Пакярада
Бенджамин Кололи
Жарко Томашевич
Александар Больевич
|71′
|76′
Ариянет Мурич
|78′
Берсант Целина
Эльбасан Рашани
|82′
Милот Рашица
Марко Симич
|82′
Марко Янкович
Владимир Йовович
|85′
Черногория
Расстановка 4‑5‑1
12
Миятович
23
Марушич
15
Вуячич
22
Симич
3
Больевич
16
Йовович
8
Бакич
9
Мугоша
18
Косович
7
Вешович
11
Бечирай
12
Мурич
15
Войвода
13
Ррахмани
3
Алити
17
Кололи
7
Рашица
8
Халими
11
Рашани
4
Воца
22
Жегрова
18
Мурики
Косово
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер сборной Черногории по футболу серб Любиша Тумбакович и двое игроков сербского происхождения — Мирко Иванич и Филип Стойкович отказались играть против сборной Косово в отборочном матче чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает телерадиокомпания Черногории (RTCG).
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Главный тренер сборной Черногории будет уволен за отказ участвовать в матче с Косово
Спорт-Экспрессвчера в 20:07
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
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