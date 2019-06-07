Сербы из футбольной сборной Черногории бойкотировали матч с КосовоРБК вчера в 17:39

Главный тренер сборной Черногории по футболу серб Любиша Тумбакович и двое игроков сербского происхождения — Мирко Иванич и Филип Стойкович отказались играть против сборной Косово в отборочном матче чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает телерадиокомпания Черногории (RTCG).

Сербы из футбольной сборной Черногории бойкотировали матч с Косово

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