Политика
Косово предложили отдать РоссииLenta.ru 09:04
Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:57, Вашингтон
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Экс-президент Киргизии сдался властям
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался властям после нескольких неудачных попыток правоохранителей штурмом взять резиденцию политика.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Илью Яшина доставили в суд
Обновлено в 09:19
Общество
Роспотребнадзор обнаружил почти 8 тысяч нарушений в выкладке молочки
Около 8 тысяч нарушений выкладки молочной продукции обнаружили при проверке магазинов, сообщили в четверг в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Германия приостанавливает эксплуатацию боевых вертолетов Tiger
Вооруженные силы ФРГ в качестве меры предосторожности решили временно отказаться от эксплуатации боевых вертолетов Eurocopter Tiger.
Обновлено вчера в 11:35
Единоборства
Тайсон использовал мочу своих детей для прохождения допинг-тестов
Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон заявил, что использовал мочу жены и детей для прохождения допинг-тестирования, передает RMC Sport.
Обновлено в 07:14
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Авто
Новый Renault Logan покажут в 2020 году, а Sandero станет кроссовером
Новые поколения седана Renault Logan, хэтчбека Sandero и кроссовера Sandero Stepway покажут в Европе в ближайшие 2 года.
Обновлено в 03:23
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Марина Анисина рассказала об отношениях с Джигурдой
Фигуристка Марина Анисина рассказала об отношениях с актером Никитой Джигурдой.
Обновлено в 07:25
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Экономика
Росстат заявил о повышении цен на хлеб
Средняя цена белого хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта составляет 75,87 руб./кг, это на 8,3% превышает стоимость прошлого года.
Обновлено в 06:23
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Общество
Омской учительнице грозит штраф за показ детям фильма ужасов
Обновлено в 05:19
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Музыка
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Футбол
ЦСКА вновь отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас»
ЦСКА второй раз отказался продавать своего игрока Федора Чалова в «Кристал Пэлас».
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
В посольстве США на Украине отметили «храбрость» Зеленского
Посольство США на Украине похвалило за «храбрость и сдержанность» президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Фигуранту дела о беспорядках в Москве Фомину предъявили обвинение
Фигуранту дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергею Фомину предъявили обвинение, следствие просит о его аресте.
Обновлено в 09:11
Общество
Сквер у Театра драмы в Екатеринбурге останется сквером
Обновлено в 04:04
Здоровье
От кальяна может развиваться рак
«Дым, который человек вдыхает при курении кальяна, также содержит в себе токсичные вещества, которые могут привести к развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний», - подчеркнул эксперт.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее
По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
Обновлено в 09:50
Общество
Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни
Атмосферный фронт подойдет к Москве к 20:00, он принесет ливни со шквалистым ветром, которые могут продолжаться до утра пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:42
Авто
Subaru объявила скидки на автомобили в августе
Если же потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade ему предлагается выгода на новый Subaru, которая составит от 130 тыс. до 250 тыс. рублей.
Обновлено в 08:12
Теннис
Кузнецова вышла в третий круг турнира в Торонто, где сыграет с Халеп
Кузнецова 1 раз подала навылет, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. У Векич 1 эйс, 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. В третьем круге Светлана встретится с румынкой Симоной Халеп, которая является действующей чемпионкой турнира.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Экономика
Минфин предложил отдать непрофильные функции министерств на аутсорсинг
Минфин России предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг.
Обновлено в 06:26