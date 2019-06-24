Политика
Сербский депутат прокомментировал ситуацию вокруг России в ПАСЕРИА Новости 05:34
Сербский депутат Александр Шешель, комментируя нынешнюю ситуацию с делегацией от РФ в ПАСЕ, назвал происходящее "большой антироссийской кампанией", заявив, что каждое решение Ассамблеи без России нелегитимно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:36, Вашингтон
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
"Санкции — не постоянный режим" В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент.
Обновлено в 11:25
Политика
Иран обвинил США в экономической войне и терактах
США ведут экономическую войну и осуществляют теракты против иранцев, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Обновлено в 16:20
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Политика
Офицеров ВСУ затравили за танцы под российскую песню
Обновлено в 11:37
Политика
У парламента Грузии продолжается акция протеста
Обновлено в 15:53
Космос
NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе
NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
Обновлено в 06:57
Авто
Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»
В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
Обновлено в 03:34
Культура
Ефим Шифрин уличил Алибасова в плагиате чудесного исцеления
Юморист Ефим Шифрин уличил продюсера группы "На-На" Бари Алибасова в плагиате чудесного исцеления.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу
Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Москвичей угостили отравленной газировкой
В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:19
Здоровье
Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья
Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено в 11:20
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Киев подготовил более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении России в ПАСЕ
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы подготовила более 200 поправок к проекту резолюции, которая предлагает возвратить делегацию России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:31
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей
Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Политика
В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией
Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Политика
Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве
Парламентарии планировали на мероприятии провести в переговоры с абхазской и осетинской сторонами Депутаты оппозиционной грузинской партии "Альянс патриотов" отказались приезжать на форум "Развитие парламентаризма" в Москву.
Обновлено в 14:50
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
С 2010 года МТС несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип.
Обновлено в 11:43
Политика
Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено в 10:45
Политика
Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы
Во время интервью ведущей с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко на сессии ПАСЕ, российскую журналистку толкнули и оскорбили представители украинской делегации Борислав Береза и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.
Обновлено в 14:50
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
Промес подписал контракт с «Аяксом»
Обновлено в 14:13