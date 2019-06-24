Политика

Сербский депутат прокомментировал ситуацию вокруг России в ПАСЕРИА Новости 05:34

Сербский депутат Александр Шешель, комментируя нынешнюю ситуацию с делегацией от РФ в ПАСЕ, назвал происходящее "большой антироссийской кампанией", заявив, что каждое решение Ассамблеи без России нелегитимно.
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Сербский парламентарий призвал своих коллег в ПАСЕ остановить антироссийскую истерию

ТАСС11:39

Сербский депутат оценил ситуацию вокруг России в ПАСЕ

Журналистская правда06:55

Депутат из Сербии оценил ситуацию вокруг России и ПАСЕ

iReactor06:22

Сербский депутат прокомментировал ситуацию вокруг России в ПАСЕ

РИА Новости05:34
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:36, Вашингтон
Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

"Санкции — не постоянный режим" В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент.
Обновлено в 11:25
Политика

Иран обвинил США в экономической войне и терактах

США ведут экономическую войну и осуществляют теракты против иранцев, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Обновлено в 16:20
Общество

Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок

По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Политика

Офицеров ВСУ затравили за танцы под российскую песню

Обновлено в 11:37
Политика

У парламента Грузии продолжается акция протеста

Обновлено в 15:53
Космос

NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе

NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Гаджеты

Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
Обновлено в 06:57
Авто

Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»

В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
Обновлено в 03:34
Культура

Ефим Шифрин уличил Алибасова в плагиате чудесного исцеления

Юморист Ефим Шифрин уличил продюсера группы "На-На" Бари Алибасова в плагиате чудесного исцеления.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу

Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Москвичей угостили отравленной газировкой

В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Политика

Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:19
Здоровье

Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья

Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено в 11:20
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Киев подготовил более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении России в ПАСЕ

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы подготовила более 200 поправок к проекту резолюции, которая предлагает возвратить делегацию России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:31
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей

Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено в 10:39
Происшествия

Восстановлено электроснабжение Петроградского района Петербурга

Обновлено в 11:58
Политика

В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Политика

Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве

Парламентарии планировали на мероприятии провести в переговоры с абхазской и осетинской сторонами Депутаты оппозиционной грузинской партии "Альянс патриотов" отказались приезжать на форум "Развитие парламентаризма" в Москву.
Обновлено в 14:50
Общество

Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

С 2010 года МТС несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип.
Обновлено в 11:43
Политика

Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Культура

Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину

Обновлено в 10:45
Политика

Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы

Во время интервью ведущей с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко на сессии ПАСЕ, российскую журналистку толкнули и оскорбили представители украинской делегации Борислав Береза и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.
Обновлено в 14:50
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

Промес подписал контракт с «Аяксом»

Обновлено в 14:13
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Воислав Шешель
Сербский политик
Сербский политик-националист, лидер Сербской радикальной партии с 1991 года. Доктор юридических наук. Четыре раза был кандидатом на пост президента Республики Сербия. Вице-премьер Правительства Республики Сербия, мэр города Земун.
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