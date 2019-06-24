Сербский депутат прокомментировал ситуацию вокруг России в ПАСЕРИА Новости 05:34

Сербский депутат Александр Шешель, комментируя нынешнюю ситуацию с делегацией от РФ в ПАСЕ, назвал происходящее "большой антироссийской кампанией", заявив, что каждое решение Ассамблеи без России нелегитимно.

Сербский депутат прокомментировал ситуацию вокруг России в ПАСЕ

Политика Премьер Франции допустил отмену санкций против России "Санкции — не постоянный режим" В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент.

Политика Иран обвинил США в экономической войне и терактах США ведут экономическую войну и осуществляют теракты против иранцев, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Общество Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.

Космос NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин отказал дочери в прописке Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".

Гаджеты Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.

Авто Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр» В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».

Культура Ефим Шифрин уличил Алибасова в плагиате чудесного исцеления Юморист Ефим Шифрин уличил продюсера группы "На-На" Бари Алибасова в плагиате чудесного исцеления.

Происшествия Москвичей угостили отравленной газировкой В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.

Политика Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии» Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Здоровье Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.

Общество В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".

Политика Киев подготовил более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении России в ПАСЕ Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы подготовила более 200 поправок к проекту резолюции, которая предлагает возвратить делегацию России в ПАСЕ.

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

Происшествия Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.

Политика В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.

Политика Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве Парламентарии планировали на мероприятии провести в переговоры с абхазской и осетинской сторонами Депутаты оппозиционной грузинской партии "Альянс патриотов" отказались приезжать на форум "Развитие парламентаризма" в Москву.

Общество Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.

Технологии МТС поменяла логотип впервые за 13 лет С 2010 года МТС несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип.

Политика Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы Во время интервью ведущей с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко на сессии ПАСЕ, российскую журналистку толкнули и оскорбили представители украинской делегации Борислав Береза и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.