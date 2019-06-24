Политика

Сербский депутат оценил ситуацию вокруг России в ПАСЕЖурналистская правда 06:55

Сербский депутат Александр Шешель прокомментировал нынешнюю ситуацию с делегацией от РФ в ПАСЕ.
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Сербский депутат оценил ситуацию вокруг России в ПАСЕ

Журналистская правда06:55

Депутат из Сербии оценил ситуацию вокруг России и ПАСЕ

iReactor06:22

Сербский депутат прокомментировал ситуацию вокруг России в ПАСЕ

РИА Новости05:34
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Спорт

Милан примет Зимние Олимпийские игры 2026 года

Итальянские города Милан и Кортина Д’Ампеццо выбраны местом проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года.
Обновлено в 12:12
Футбол

Фарфан выбыл до конца Кубка Америки

Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан пропустит оставшуюся часть Кубка Америки из-за травмы левого колена, сообщается на сайте Федерации футбола Перу.
Обновлено в 16:42
Общество

Европа готовится к «ртутному ожогу»: жара отпугивает туристов

Синоптики не радуют: Европа готовится к «ртутному ожогу», и в ближайшие дни во многих курортах будет гораздо жарче, чем в прошлые годы в это же время.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе

Обновлено в 16:37
Футбол

Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Происшествия

Первого серийного убийцу Кипра приговорили к 7 пожизненным срокам

На Кипре военного приговорили к семи пожизненным срокам за убийство женщин и детей. Это первый серийный убийца в истории страны.
Обновлено в 12:02
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

«Отрезанных от России» украинской границей дончан переселят в Ростовскую область

На переселение жителей семи многоквартирных домов посёлка Чертково, которые оказались «отрезанными» украинской границей от России, направили более 35,6 млн рублей.
Обновлено в 11:00
Политика

В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
Обновлено в 11:28
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Политика

Мэй назвала преимущество членства России в Совете Европы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что благодаря членству России в Совете Европы международное сообщество сможет привлечь ее «к ответственности за нарушение прав человека».
Обновлено в 16:56
Происшествия

Пассажиров из Киева с неонацистскими материалами задержали в аэропорту Братиславы

Полиция Словакии задержала в международном аэропорту Братиславы трех пассажиров киевского рейса, в багаже которых были найдены неонацистские материалы.
Обновлено в 17:57
Политика

Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами

«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Автобус с детьми загорелся под Ростовом

В Ростовской области загорелся автобус с детьми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:56
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Технологии

МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Здоровье

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым

Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Технологии

Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт между собой

Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, в ходе которого пользователи оператора жаловались на замедление работы сервисов интернет-компании.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Корабли Северного флота подошли к берегам Кубы

Корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» приблизились к берегам Кубы.
Обновлено в 06:07
Политика

Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза

Обновлено в 07:29
Кино

Майкл Б. Джордан исполнит роль Нео в новой «Матрице»

Обновлено в 16:55
Политика

Премьер Грузии предложил России обсудить отношения двух стран

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ведутся консультации по проведению встречи спецпредставителя премьера страны Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина на тему отношений с Россией.
Обновлено в 14:07
Экономика

Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа

В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено в 14:45
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Воислав Шешель
Сербский политик
Сербский политик-националист, лидер Сербской радикальной партии с 1991 года. Доктор юридических наук. Четыре раза был кандидатом на пост президента Республики Сербия. Вице-премьер Правительства Республики Сербия, мэр города Земун.
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