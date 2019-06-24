Политика
Сербский депутат оценил ситуацию вокруг России в ПАСЕЖурналистская правда 06:55
Сербский депутат Александр Шешель прокомментировал нынешнюю ситуацию с делегацией от РФ в ПАСЕ.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:14, Вашингтон
Спорт
Милан примет Зимние Олимпийские игры 2026 года
Итальянские города Милан и Кортина Д’Ампеццо выбраны местом проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года.
Обновлено в 12:12
Футбол
Фарфан выбыл до конца Кубка Америки
Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан пропустит оставшуюся часть Кубка Америки из-за травмы левого колена, сообщается на сайте Федерации футбола Перу.
Обновлено в 16:42
Общество
Европа готовится к «ртутному ожогу»: жара отпугивает туристов
Синоптики не радуют: Европа готовится к «ртутному ожогу», и в ближайшие дни во многих курортах будет гораздо жарче, чем в прошлые годы в это же время.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе
Обновлено в 16:37
Футбол
Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы
Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Первого серийного убийцу Кипра приговорили к 7 пожизненным срокам
На Кипре военного приговорили к семи пожизненным срокам за убийство женщин и детей. Это первый серийный убийца в истории страны.
Обновлено в 12:02
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
«Отрезанных от России» украинской границей дончан переселят в Ростовскую область
На переселение жителей семи многоквартирных домов посёлка Чертково, которые оказались «отрезанными» украинской границей от России, направили более 35,6 млн рублей.
Обновлено в 11:00
Политика
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
Обновлено в 11:28
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Политика
Мэй назвала преимущество членства России в Совете Европы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что благодаря членству России в Совете Европы международное сообщество сможет привлечь ее «к ответственности за нарушение прав человека».
Обновлено в 16:56
Происшествия
Пассажиров из Киева с неонацистскими материалами задержали в аэропорту Братиславы
Полиция Словакии задержала в международном аэропорту Братиславы трех пассажиров киевского рейса, в багаже которых были найдены неонацистские материалы.
Обновлено в 17:57
Политика
Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами
«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Автобус с детьми загорелся под Ростовом
В Ростовской области загорелся автобус с детьми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:56
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Технологии
МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Технологии
Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт между собой
Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, в ходе которого пользователи оператора жаловались на замедление работы сервисов интернет-компании.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Корабли Северного флота подошли к берегам Кубы
Корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» приблизились к берегам Кубы.
Обновлено в 06:07
Политика
Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза
Обновлено в 07:29
Кино
Майкл Б. Джордан исполнит роль Нео в новой «Матрице»
Обновлено в 16:55
Политика
Премьер Грузии предложил России обсудить отношения двух стран
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ведутся консультации по проведению встречи спецпредставителя премьера страны Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина на тему отношений с Россией.
Обновлено в 14:07
Экономика
Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа
В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено в 14:45