Сербский депутат оценил ситуацию вокруг России в ПАСЕЖурналистская правда 06:55

Сербский депутат Александр Шешель прокомментировал нынешнюю ситуацию с делегацией от РФ в ПАСЕ.

Сербский депутат оценил ситуацию вокруг России в ПАСЕ

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