Политика
Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре БелградаФАН 12:44
Сторонники Сербской радикальной партии сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда, отметив таким образом 20-летие бомбардировок в Югославии. Радикалы во главе с лидером партии Воиславом Шешелем собрались в самом центре сербской столицы на пешеходной улице Князя Михаила.
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Политика
На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что в случае утраты транзита российского газа Украина потеряет не менее трех-пяти миллиардов долларов.
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Баскетбол
«Клипперс» победили «Нью-Йорк» в матче НБА
"Лос-Анджелес Клипперс" одержал победу над "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата НБА.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Происшествия
В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина
Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.
Обновлено в 09:11
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Общество
«Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде»
Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Ребенок из детского лагеря в Ленинградской области пропал в лесу
Одиннадцатилетняя ученица детского оздоровительного лагеря "Пионер" пропала в лесу в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области после тренировки по лыжам.
Обновлено в 18:35
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Лайнер Viking Sky доставили в порт Молде
Лайнер Viking Sky, который терпел бедствие у берегов Норвегии, доставлен в порт города Молде.
Обновлено в 11:28
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Родная мать спасла Баскова от нелепейшей смерти
Басков вспомнил в эфире программы "Привет, Андрей", как примерно десять лет назад один известный российский врач посоветовал музыканту начать принимать гормональные препараты.
Обновлено в 08:54
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Политика
Лидер демократов Таиланда подал в отставку из-за провала на выборах
Лидер демократической партии Таиланда Абхисит Ветчачив объявил об отставке в связи с плохими результатами на выборах.
Обновлено в 13:54
Происшествия
На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем
На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 10:14
Космос
СМИ: Индия создаст первый в стране пилотируемый глубоководный исследовательский аппарат
Индия ведет подготовку к созданию первого национального пилотируемого подводного аппарата, который отправится в глубины океана.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы в Сан-Франциско
Американские СМИ сообщают о стрельбе в Сан-Франциско, в результате которой один человек погиб, еще трое пострадали.
Обновлено в 02:36
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Космос
Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи
Обновлено вчера в 07:44
Авто
Бывшие инженеры АЗЛК рассказали о несостоявшемся проекте «Велар»
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Сочи на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с двумя детьми
В Сочи 26-летний водитель на иномарке сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.
Обновлено в 16:26
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Обновлено в 07:58
Футбол
Азар и Джуджак выбили сотню, Левандовски вошел в десятку
Игра с не самой яркой вывеской была особенной как минимум для одного человека - в этот вечер Эден Азар проводил 100-й матч в футболке национальной команды.
Обновлено в 19:11
Путешествия
Названы страны, куда сложнее всего получить визу
Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.
Обновлено в 11:59
Общество
Dagens Nyheter (Швеция): cколько секса полагается человеку? (Dagens Nyheter)
Почти год назад молодой человек по имени Алек Минассян (Alek Minassian) в Торонто насмерть задавил грузовиком восемь женщин и двоих мужчин.
Обновлено в 18:31