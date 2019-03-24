Политика

Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре БелградаФАН вчера в 12:44

Сторонники Сербской радикальной партии сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда, отметив таким образом 20-летие бомбардировок в Югославии. Радикалы во главе с лидером партии Воиславом Шешелем собрались в самом центре сербской столицы на пешеходной улице Князя Михаила.
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Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС во время протестов в Белграде

Коммерсантъвчера в 13:35

В центре Белграда сербские радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО

RT на русскомвчера в 13:26

Сербские радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в центре Белграда

РИА Новостивчера в 10:52

В Сербии радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в годовщину ударов по Югославии

РБКвчера в 11:23

Радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в центре Белграда

Газета.Ruвчера в 11:17

Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС на демонстрации в Белграде

ТАССвчера в 11:04

Флаги ЕС и НАТО сожгли в центре Белграда

Вести.Ruвчера в 11:35
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Армия и оружие

Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ повредили жилой дом в Доломитном

Глава городской администрации Горловки Иван Приходько подтвердил информацию о миномётном обстреле Доломитного, а также заверил, что обе женщины не пострадали в результате вооружённой агрессии украинской армии.
Обновлено вчера в 13:18
Общество

Общественники контролируют проблемы угольной пыли в Невельске и ждут начала обещанного строительства терминала

Напомним, морской торговый порт, администрация города и "Горняк-1" объявили, что в январе 2019-го в порту начнется проектирование и строительство крытого ангара, осуществить планы обещают до 2022 года — предприятие разрабатывает долгосрочную экологическую программу, а пока ведутся текущие работы по улучшению экологической ситуации.
Обновлено вчера в 22:06
Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в общем зачете по итогам Кубка мира-2018/19.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 13:15
Спорт

Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой

Обновлено в 00:18
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено вчера в 17:32
Культура

Раздевшийся в Третьяковке художник надеется на взаимодействие с музеем

Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено 23 марта в 16:17
Гаджеты

Apple запустила трансляцию своей презентации за сутки до её начала

На официальном сайте Apple уже запущена прямая трансляция, но камеры пока показывают пустой зал Театра Стива.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой

Участница популярной в конце 90-х годов британской группы Spice Girls Мелани Браун, выступающая под псевдонимом Mel B, призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл.
Обновлено вчера в 00:35
Футбол

Дель Пьеро: «„Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил уверенность, что туринцы рано или поздно выиграют Лигу чемпионов.
Обновлено вчера в 14:23
Здоровье

Ветеринары переходят на детское питание

Решение самым серьезным образом повлияет на их поставки в Россию, притом что доля импорта таких товаров в зависимости от категории доходит до 90%, опасаются в Danone.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидают москвичей 25 марта

Последний понедельник марта принесет в столицу облачную погоду и до 6 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп планирует подписать декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, передает Reuters.
Обновлено вчера в 10:54
Политика

S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".
Обновлено в 00:26
Здоровье

Больные раком мозга назвали симптомы, которые сначала игнорировали

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которые свидетельствуют о заболевании, но которые они поначалу игнорировали, об этом сообщается в исследовании Королевского колледжа Лондона, опубликованном изданием Plos One.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

Запущенная из Газы ракета попала в дом в центре Израиля

Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба полиции округа Шарон.
Обновлено в 00:17
Происшествия

В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта "Кислорода медицинского газообразного".
Обновлено в 00:14
Политика

Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра

Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

Обновлено вчера в 22:34
Интернет

Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено вчера в 20:17
Общество

В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах

В Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Полицейские изъяли 7 кг амфетамина у наркоторговца в Подмосковье

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в наркоторговле под Дмитровом и изъяли у него прядка 7 кг амфетамина.
Обновлено в 00:40
Теннис

Касаткина уступила Винус Уильямс в третьем круге турнира в Майами

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Майами на стадии 1/16 финала.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 15:48
Здоровье

Опиоидный кризис в США: почему все больше американцев становятся зависимыми от обезболивающих препаратов

Гарри Княгницкий попытался выяснить, кто именно заинтересован в таком количестве опиоидов на рынке и почему властям США никак не удается справиться этим самым настоящим кризисом.
Обновлено вчера в 10:40
Общество

В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
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Воислав Шешель
Сербский политик
Сербский политик-националист, лидер Сербской радикальной партии с 1991 года. Доктор юридических наук. Четыре раза был кандидатом на пост президента Республики Сербия. Вице-премьер Правительства Республики Сербия, мэр города Земун.
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