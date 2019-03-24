Политика
Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре БелградаФАН вчера в 12:44
Сторонники Сербской радикальной партии сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда, отметив таким образом 20-летие бомбардировок в Югославии. Радикалы во главе с лидером партии Воиславом Шешелем собрались в самом центре сербской столицы на пешеходной улице Князя Михаила.
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Армия и оружие
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ повредили жилой дом в Доломитном
Глава городской администрации Горловки Иван Приходько подтвердил информацию о миномётном обстреле Доломитного, а также заверил, что обе женщины не пострадали в результате вооружённой агрессии украинской армии.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Общественники контролируют проблемы угольной пыли в Невельске и ждут начала обещанного строительства терминала
Напомним, морской торговый порт, администрация города и "Горняк-1" объявили, что в январе 2019-го в порту начнется проектирование и строительство крытого ангара, осуществить планы обещают до 2022 года — предприятие разрабатывает долгосрочную экологическую программу, а пока ведутся текущие работы по улучшению экологической ситуации.
Обновлено вчера в 22:06
Спорт
Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в общем зачете по итогам Кубка мира-2018/19.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 13:15
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено вчера в 17:32
Культура
Раздевшийся в Третьяковке художник надеется на взаимодействие с музеем
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено 23 марта в 16:17
Гаджеты
Apple запустила трансляцию своей презентации за сутки до её начала
На официальном сайте Apple уже запущена прямая трансляция, но камеры пока показывают пустой зал Театра Стива.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой
Участница популярной в конце 90-х годов британской группы Spice Girls Мелани Браун, выступающая под псевдонимом Mel B, призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл.
Обновлено вчера в 00:35
Футбол
Дель Пьеро: «„Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил уверенность, что туринцы рано или поздно выиграют Лигу чемпионов.
Обновлено вчера в 14:23
Здоровье
Ветеринары переходят на детское питание
Решение самым серьезным образом повлияет на их поставки в Россию, притом что доля импорта таких товаров в зависимости от категории доходит до 90%, опасаются в Danone.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидают москвичей 25 марта
Последний понедельник марта принесет в столицу облачную погоду и до 6 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп планирует подписать декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, передает Reuters.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".
Обновлено в 00:26
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые сначала игнорировали
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которые свидетельствуют о заболевании, но которые они поначалу игнорировали, об этом сообщается в исследовании Королевского колледжа Лондона, опубликованном изданием Plos One.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
Запущенная из Газы ракета попала в дом в центре Израиля
Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба полиции округа Шарон.
Обновлено в 00:17
Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта "Кислорода медицинского газообразного".
Обновлено в 00:14
Политика
Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра
Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:34
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах
В Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Полицейские изъяли 7 кг амфетамина у наркоторговца в Подмосковье
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в наркоторговле под Дмитровом и изъяли у него прядка 7 кг амфетамина.
Обновлено в 00:40
Теннис
Касаткина уступила Винус Уильямс в третьем круге турнира в Майами
Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Майами на стадии 1/16 финала.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 15:48
Здоровье
Опиоидный кризис в США: почему все больше американцев становятся зависимыми от обезболивающих препаратов
Гарри Княгницкий попытался выяснить, кто именно заинтересован в таком количестве опиоидов на рынке и почему властям США никак не удается справиться этим самым настоящим кризисом.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04