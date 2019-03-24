Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре БелградаФАН 12:44

Сторонники Сербской радикальной партии сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда, отметив таким образом 20-летие бомбардировок в Югославии. Радикалы во главе с лидером партии Воиславом Шешелем собрались в самом центре сербской столицы на пешеходной улице Князя Михаила.

Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре Белграда

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