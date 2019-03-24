Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре БелградаФАН 12:44

Сторонники Сербской радикальной партии сожгли флаги Европейского союза и НАТО в центре Белграда, отметив таким образом 20-летие бомбардировок в Югославии. Радикалы во главе с лидером партии Воиславом Шешелем собрались в самом центре сербской столицы на пешеходной улице Князя Михаила.

Сербские радикалы сожгли флаги НАТО и Евросоюза в центре Белграда

Происшествия Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.

Политика В Петербурге прошел митинг за свободные выборы Сегодня, 24 марта, на площади Ленина прошел согласованный властями митинг «Петербургу – свободные выборы!».

Армия и оружие Военный корабль и патрульный катер США прошли через Тайваньский пролив "Проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - отмечается в заявлении.

Происшествия Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.

Происшествия Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.

Происшествия В летевший в Сочи самолет ударила молния В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.

Политика В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.

Общество В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.

Политика Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

Экономика Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».

Наука Тираннозавр Скотти оказался самым большим представителем своего вида Согласно исследованию, Скотти весил 8,87 тонны и достигал около 13 метров в длину, что делает его крупнейшим из известных на сегодня тираннозавров.

Футбол УЕФА представил талисман Евро-2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.

Армия и оружие В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии Операция в Югославии В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Союзной Республики Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН.

Политика В S7 Space подтвердили планы отменить контракт по украинским ракетам Первый запуск по «Морскому старту» запланирован на декабрь 2019 года, собеседник «РИА Новости» утверждал, что за ракеты украинскому предприятию уже выплатили около $30 млн, однако официально эта информация не была подтверждена.

Общество В патче 7.21d для Dota 2 ослабили Oracle Изменения предметов в патче 7.21d для Dota 2Скрыть Герои Arc Warden Прирост ловкости увеличен с 2,1 до 2,4. Длительность Tempest Double увеличена с 16/18/20 до 16/20/24 секунд.

Космос Ученые объяснили возникновение во Вселенной белых дыр Ученые заявили, что во Вселенной имеются загадочные объекты, так называемые белые дыры, они возникают из переродившихся черных дыр.

Политика Sunday Times: британский кабмин намерен уволить Терезу Мэй Правительство Великобритании намерено сместить со своего поста премьер-министра Терезу Мэй, пишет Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники.