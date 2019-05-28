Политика

Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в КосовоИзвестия 04:10

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность. Такое решение было принято после того, как косовская полиция задержала 13 сербов на севере Косово и Метохии.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
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Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, Президент Сербии с 31 мая 2017 года. В прошлом - Премьер-министр Сербии.
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