Футбол
Сербия с Йовичем крупно проиграла УкраинеСоветский спорт 16:38
У проигравших 90 минут на поле провел защитник Краснодара Урош Спаич. Новичок Реала Лука Йович был заменен на 72-й минуте. Украина с семью очками после трех матчей лидирует в группе B.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования в адрес России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал выдвинутые главой «Нафтогаза» Алексеем Коболевым требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
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Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
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Брэд Питт выбивал развод у Анджелины Джоли
Брэд Питт с боем получал развод у Анджелины Джоли. Он ей поставил ультиматум, после того, как она долгое время динамила его в этом вопросе.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
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Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона»
Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:57
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Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
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Обновлено в 17:46
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
Делегаты из Китая чуть не уронили председателя КНР Си Цзиньпина после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:42
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Музыка
«ВКонтакте» запустила музыкальный чарт «Шнур»
Обновлено в 05:37
Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 05:33
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Обновлено в 14:15
Кино
Девушка нашла любовь, уснув в кино
Во время фильма девушка уснула, однако через 20 минут обнаружила, что молодой человек держит ее за руку.
Обновлено в 15:51
Футбол
Чехия обыграла Болгарию, а Черногория сыграла вничью с Косово
В параллельном матче сборная Черногории сыграла вничью с Косово (1:1). У обеих команд по два очка, но черногорцы провели три матча, а Косово – два.
Обновлено в 16:47
Политика
Мадуро раскритиковал политику США в отношении Мексики
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что власти США, действуя против Мексики, совершают агрессию против всей Латинской Америки.
Обновлено в 18:18
Наука
Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами
Оказалось, если хозяин или хозяйка испытывают стресс, собаки страдают вместе с ними.
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Нью-Йорке арестовали планировавшего атаку на Таймс-сквер мужчину
Согласно источникам NBC News в правоохранительных органах, мужчина вел за Таймс-сквер видеонаблюдение и до задержания говорил о нападении на людей.
Обновлено в 15:24
Экономика
Строительство моста на Сахалин даст России колоссальное преимущество
«Еще больше позиция моста усиливается тем, что он будет находиться на пересечении Северного морского пути и железной дороги, что дает России колоссальное преимущество в конкурентной борьбе», – подчеркнул чиновник.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
В последние годы ученые раскрыли множество негативных черт западной диеты, для которой характерно в себе большое количество калорий и жирной пищи.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В Москве прошла акция журналистов в поддержку Ивана Голунова
В Москве у главного управления МВД прошла акция в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 14:22
Музыка
На Дворцовой площади выступили Андреа Бочелли и Аида Гарифуллина
В пятницу вечером на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума выступили итальянский тенор Андреа Бочелли и солистка Венской оперы Аида Гарифуллина.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Сергей Жорин поделился снимками репетиции похорон Бари Алибасова
Звездный адвокат Сергей Жорин поделился на просторах Сети снимками с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 04:56
Авто
Genesis G70 повторил трюк из «Форсажа»
В первом эпизоде гонщик и бывший соведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст повторил трюк из «Форсажа» — разворот под полуприцепом.
Обновлено в 06:34
Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Авто
«АвтоВАЗ» отказался от универсала Lada Vesta SW Sport
Ранее уже сообщалось, что в российской компании готовят новый Lada Vesta SW Sport, но о сроках его выхода информации не было.
Обновлено в 15:49
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55