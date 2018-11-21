Футбол

Сербия и Шотландия вышли в дивизион B Лиги наций
Чемпионат
16:44

Шотландия — Израиль
3 – 2
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, сегодня
Хэмпден Парк
9′
Бирам Кайяль
Джеймс Форрест
34′
Каллум Макгрегор
40′
Джеймс Форрест
43′
52′
Лоаи Таха
Джеймс Форрест
64′
67′
Лоаи Таха
Алмог Коэн
70′
Дор Перец
73′
Дор Перец
Диа Саба
75′
Эран Захави
Райан Кристи
Грэм Шинни
76′
Стюарт Армстронг
Мэтт Филлипс
76′
85′
Талеб Тавата
Томер Хемед
86′
Омри Бен Харуш
Стивен Флетчер
Скотт Мактомини
87′
Мэтт Филлипс
89′
Сборная Литвы не смогла набрать очков на групповом этапе турнира и вылетела в лигу D. В параллельном матче группового этапа Лиги наций сборная Шотландии одержала волевую победу над Израилем со счётом 3:2. Таким образом, шотландская команда заняла 1-е место в группе 1 дивизиона С и вышла в дивизион В.
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