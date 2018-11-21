Футбол

Сербия и Шотландия вышли в дивизион B Лиги наций
Чемпионат
вчера в 16:44

Черногория — Румыния
0 – 1
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион Под Горицом
Небойша Косович
10′
28′
Клаудиу Кешерю
Владимир Йовович
29′
Марко Янкович
34′
44′
Джордже Цукудян
53′
Кристиан Маня
Мирко Иванич
61′
Фатос Бечирай
Александар Больевич
64′
Марко Симич
67′
70′
Александру Кипчу
74′
Джордже Цукудян
Георге Александру Пушкаш
Марко Янкович
Лука Джорджевич
81′
82′
Александру Кипчу
Чиприан Дяк
Адам Марушич
Эмра Климента
87′
88′
Клаудиу Кешерю
Тудор Балута
Марко Вешович
89′
Сборная Литвы не смогла набрать очков на групповом этапе турнира и вылетела в лигу D. В параллельном матче группового этапа Лиги наций сборная Шотландии одержала волевую победу над Израилем со счётом 3:2. Таким образом, шотландская команда заняла 1-е место в группе 1 дивизиона С и вышла в дивизион В.
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