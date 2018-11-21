Футбол
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион Под Горицом
Небойша Косович
|10′
|28′
Клаудиу Кешерю
Владимир Йовович
|29′
Марко Янкович
|34′
|44′
Джордже Цукудян
|53′
Кристиан Маня
Мирко Иванич
|61′
Фатос Бечирай
Александар Больевич
|64′
Марко Симич
|67′
|70′
Александру Кипчу
|74′
Джордже Цукудян
Георге Александру Пушкаш
Марко Янкович
Лука Джорджевич
|81′
|82′
Александру Кипчу
Чиприан Дяк
Адам Марушич
Эмра Климента
|87′
|88′
Клаудиу Кешерю
Тудор Балута
Марко Вешович
|89′
Черногория
Расстановка 4‑5‑1
1
Петкович
21
Климента
5
Копитович
22
Симич
7
Вешович
8
Джорджевич
18
Косович
9
Мугоша
20
Иванич
16
Йовович
3
Больевич
12
Тэтэрушану
6
Маня
22
Сэпунару
4
Моци
3
Тошка
17
Дяк
15
Антон
5
Балута
23
Станчу
10
Максим
9
Александру Пушкаш
Румыния
Расстановка 4‑5‑1
Сборная Литвы не смогла набрать очков на групповом этапе турнира и вылетела в лигу D. В параллельном матче группового этапа Лиги наций сборная Шотландии одержала волевую победу над Израилем со счётом 3:2. Таким образом, шотландская команда заняла 1-е место в группе 1 дивизиона С и вышла в дивизион В.
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