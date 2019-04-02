«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в РоссиюВести.Ru вчера в 12:20

с чего всё началось

Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки. Как передает ТАСС, в ведомстве подчеркнули, что это не связано с проблемами эффективности и безопасности лекарства.

«Септолете плюс» и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию

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