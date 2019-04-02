В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»RT на русском 14:20

с чего всё началось

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Росздравнадзора.

Политика Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуайдо Национальное учредительное собрание Венесуэлы разрешило продолжить уголовное расследование в отношении главы оппозиции Хуана Гуайдо.

Политика В Донецкой области возбудили дело по факту возможного нарушения избирательного процесса Полиция Донецкой области расследует возможное нарушение избирательного процесса, из-за чего один из кандидатов в президенты Украины получил большую поддержку, чем было заявлено при передаче голосов в ЦИК.

Экономика В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.

Происшествия Появилась версия взрыва в петербургской военной академии К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.

Общество Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.

Происшествия В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.

Футбол Педро Роша перешёл в «Крузейро» По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».

Общество Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.

Общество Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами» Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.

Экономика Visa и Mastercard обяжут выпускать только бесконтактные карты в России Международные платежные системы Visa и Mastercard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, позволяющие оплачивать покупку в одно касание.

Политика Трамп рассказал о новом слогане на выборах в 2020 году Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет слоган его предвыборной кампании в 2020 году, сообщает пресс-служба Белого дома.

Происшествия В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства Чиновник предложил нескольким компаниям решить вопросы, связанные с продлением сроков аренды лесных участков за определённую сумму денег.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Хоккей Кучеров не помог «Тампе» обыграть «Монреаль» "Монреаль Канадиенс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Технологии Рунет принудительно переведут на отечественное шифрование Вся информация в российском сегменте интернета может быть переведена на отечественное шифрование.

Экономика Очевидцы сняли кортеж премьера Дмитрия Медведева в Перми Очевидцы сняли на видео, как кортеж премьер-министра двигается со стороны аэропорта "Большое Савино" в направлении центра.

Политика Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.

Политика В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».

Наука Сильные извержения вулканов могут изменить мощь и частоту ураганов Новое исследование, проведенное учеными, позволяет понять, как сильные извержения вулканов влияют на активность ураганов.

Происшествия Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.

Происшествия На МКАД столкнулись восемь автомобилей Восемь автомобилей столкнулись на МКАД, движение частично перекрыто .

Авто УАЗ выпустит «Русский Prado» за 1,5 миллиона рублей Ожидается, что с приходом внедорожников УАЗ на новой платформе, старые модели, за исключением Hunter, постепенно покинут рынок.

Гаджеты Первому мобильному телефону исполняется 46 лет Считается, что 3 апреля 1973 года, инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону конкуренту компании, уточнив, что делает звонок именно с мобильного телефона.

Политика В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.