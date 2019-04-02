Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»RT на русском 14:20
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Росздравнадзора.
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с чего всё началось
«Компанией принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения данного лекарственного препарата», — говорится в сообщении.RT на русском14:20
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 23:28, Ашберн
Политика
Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуайдо
Национальное учредительное собрание Венесуэлы разрешило продолжить уголовное расследование в отношении главы оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено в 21:11
Политика
В Донецкой области возбудили дело по факту возможного нарушения избирательного процесса
Полиция Донецкой области расследует возможное нарушение избирательного процесса, из-за чего один из кандидатов в президенты Украины получил большую поддержку, чем было заявлено при передаче голосов в ЦИК.
Обновлено в 17:26
Экономика
В России предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в качестве меры борьбы с так называемым зарплатным рабством, передает ТАСС.
Обновлено в 10:36
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Появилась версия взрыва в петербургской военной академии
К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.
Обновлено в 12:31
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02
Футбол
Педро Роша перешёл в «Крузейро»
По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».
Обновлено в 19:09
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 22:00
Экономика
Visa и Mastercard обяжут выпускать только бесконтактные карты в России
Международные платежные системы Visa и Mastercard намерены обязать российские банки выпускать только бесконтактные карты, позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 03:55
Политика
Трамп рассказал о новом слогане на выборах в 2020 году
Президент США Дональд Трамп рассказал, каким будет слоган его предвыборной кампании в 2020 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 22:46
Происшествия
В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства
Чиновник предложил нескольким компаниям решить вопросы, связанные с продлением сроков аренды лесных участков за определённую сумму денег.
Обновлено в 21:50
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Хоккей
Кучеров не помог «Тампе» обыграть «Монреаль»
"Монреаль Канадиенс" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 23:01
Технологии
Рунет принудительно переведут на отечественное шифрование
Вся информация в российском сегменте интернета может быть переведена на отечественное шифрование.
Обновлено в 05:09
Экономика
Очевидцы сняли кортеж премьера Дмитрия Медведева в Перми
Очевидцы сняли на видео, как кортеж премьер-министра двигается со стороны аэропорта "Большое Савино" в направлении центра.
Обновлено в 08:10
Политика
Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 20:08
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено в 16:15
Наука
Сильные извержения вулканов могут изменить мощь и частоту ураганов
Новое исследование, проведенное учеными, позволяет понять, как сильные извержения вулканов влияют на активность ураганов.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено в 21:54
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Обновлено в 13:41
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено в 20:32
Происшествия
На МКАД столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на МКАД, движение частично перекрыто .
Обновлено в 17:30
Происшествия
Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева
Обновлено в 21:16
Авто
УАЗ выпустит «Русский Prado» за 1,5 миллиона рублей
Ожидается, что с приходом внедорожников УАЗ на новой платформе, старые модели, за исключением Hunter, постепенно покинут рынок.
Обновлено вчера в 13:23
Гаджеты
Первому мобильному телефону исполняется 46 лет
Считается, что 3 апреля 1973 года, инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону конкуренту компании, уточнив, что делает звонок именно с мобильного телефона.
Обновлено в 19:47
Политика
В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.
Обновлено в 20:36
Происшествия
Пожар в детском лагере «Океан» под Хабаровском потушен
Обновлено в 21:02
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12