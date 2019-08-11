Армия и оружие

Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источникРИА Новости 14:26

Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена захватили президентский дворец Маашик в городе Аден, сообщил РИА Новости военный источник.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В МИД ОАЭ призвали объединить силы для борьбы с хуситами в Йемене

RT на русском19:15

СМИ сообщили о захвате мятежниками президентского дворца в Адене

РБК17:10

Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник

РИА Новости14:26

В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец

Аргументы и Факты15:22

Reuters: сепаратисты в Йемене согласны на прекращение огня

ТАСС19:16

Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене

Коммерсантъ19:14

В йеменском Адене продолжились столкновения отрядов «коалиции»

REGNUMвчера в 15:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Футбол

Линекер заявил, что Месси лучше Криштиану Роналду

Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.
Обновлено в 18:08
Кино

Пять забытых героев кинобоевиков

Главный "шаолинец" хоть и появляется регулярно в проектах друзей, у того же Сталлоне в "Неудержимых", но, похоже, сниматься больше не будет.
Обновлено в 18:00
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Политика

Суд в Тбилиси отпустил Нику Гварамию под залог

Тбилисский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал в качестве меры пресечения бывшему генеральному директору телеканала "Рустави 2" Нике Гварамии залог в размере 40 тысяч лари (13 тысяч долларов).
Обновлено в 19:57
Гаджеты

Samsung представит 12 августа 108 Мп мобильную камеру

В 108 Мп датчике скорее всего будет реализован такой же режим.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Происшествия

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Политика

Новый посол КНР в России прибыл в Москву

Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 17:01
Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 06:16
Общество

Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее

Обновлено в 08:48
Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону

Обновлено в 15:13
Кино

Universal отозвала рекламу нового триллера из-за стрельбы в США

Студия Universal Pictures отложила рекламную кампанию своего нового триллера «Охота», сюжет которого состоит в том, что американцы из спортивного интереса охотятся на своих сограждан.
Обновлено 08 августа в 11:35
Политика

Эрдоган пообещал Зеленскому не признавать Крым российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не признавать Крым российским.
Обновлено 07 августа в 20:59
Армия и оружие

Конкурс «Аварийный район» для военнослужащих открылся в Подмосковье

Международный профессиональный конкурс военнослужащих аварийно-спасательных подразделений "Аварийный район" открылся в Сергиевом Посаде Московской области.
Обновлено в 14:31
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Общество

В России может появиться национальный стандарт для школьной формы

Росстандарт утвердит предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму в 2020-м году, работы в этом направлении уже ведутся.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Футбол

Хавбек «Краснодара» Намли удален в первом тайме матча с «Рубином»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли был удален в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0, перерыв).
Обновлено в 13:09
Технологии

Ненужный Роскосмосу робот пойдет в коммерцию

Наработки по роботу-ассистенту космонавтов, от которого отказался "Роскосмос", используют в коммерческих проектах, рассказал РИА Новости директор-главный конструктор ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Александр Лопота.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие

Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Происшествия

В Норвегии произошла стрельба в мечети

Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Авто

В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»

Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе.
Обновлено в 01:35
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады

Обновлено в 13:52
Киберспорт

Представлен геймплей симулятора выживания Ancestors: The Humankind Odyssey

Показан трейлер игрового процесса симулятора выживания Ancestors: The Humankind Odyssey от Panache Digital Games и Private Division.
Обновлено в 11:11
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал про наушники и информацию от инопланетян. Видео

Ходили в них, получали информацию и делились ею через микрофон. Вперед, полетели навстречу мечте.
Обновлено в 17:53
Интернет

В Telegram появились новые функции

В мессенджере Telegram появились новые функции. Речь идет об обновлениях, доступных на версии приложения 5.10.
Обновлено в 16:25
Политика

Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии

Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.
Обновлено в 20:03
ещё по теме
Аден
Город в Йемене на берегу Аденского залива, бывшая столица Народной Республики Южного Йемена и Народной Демократической Республики Йемен. После объединения в единый Йемен статус столицы был потерян, но город остался важным транзитным портом на побережье Аравийского моря. Кроме того, у города расположен аэропорт международного значения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное