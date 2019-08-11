Армия и оружие
Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источникРИА Новости 14:26
Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена захватили президентский дворец Маашик в городе Аден, сообщил РИА Новости военный источник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Футбол
Линекер заявил, что Месси лучше Криштиану Роналду
Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.
Обновлено в 18:08
Кино
Пять забытых героев кинобоевиков
Главный "шаолинец" хоть и появляется регулярно в проектах друзей, у того же Сталлоне в "Неудержимых", но, похоже, сниматься больше не будет.
Обновлено в 18:00
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Политика
Суд в Тбилиси отпустил Нику Гварамию под залог
Тбилисский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал в качестве меры пресечения бывшему генеральному директору телеканала "Рустави 2" Нике Гварамии залог в размере 40 тысяч лари (13 тысяч долларов).
Обновлено в 19:57
Гаджеты
Samsung представит 12 августа 108 Мп мобильную камеру
В 108 Мп датчике скорее всего будет реализован такой же режим.
Обновлено в 13:18
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Политика
Новый посол КНР в России прибыл в Москву
Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 17:01
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
Обновлено в 08:48
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону
Обновлено в 15:13
Кино
Universal отозвала рекламу нового триллера из-за стрельбы в США
Студия Universal Pictures отложила рекламную кампанию своего нового триллера «Охота», сюжет которого состоит в том, что американцы из спортивного интереса охотятся на своих сограждан.
Обновлено 08 августа в 11:35
Политика
Эрдоган пообещал Зеленскому не признавать Крым российским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не признавать Крым российским.
Обновлено 07 августа в 20:59
Армия и оружие
Конкурс «Аварийный район» для военнослужащих открылся в Подмосковье
Международный профессиональный конкурс военнослужащих аварийно-спасательных подразделений "Аварийный район" открылся в Сергиевом Посаде Московской области.
Обновлено в 14:31
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Общество
В России может появиться национальный стандарт для школьной формы
Росстандарт утвердит предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму в 2020-м году, работы в этом направлении уже ведутся.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Футбол
Хавбек «Краснодара» Намли удален в первом тайме матча с «Рубином»
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли был удален в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0, перерыв).
Обновлено в 13:09
Технологии
Ненужный Роскосмосу робот пойдет в коммерцию
Наработки по роботу-ассистенту космонавтов, от которого отказался "Роскосмос", используют в коммерческих проектах, рассказал РИА Новости директор-главный конструктор ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Александр Лопота.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Авто
В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»
Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе.
Обновлено в 01:35
Киберспорт
Представлен геймплей симулятора выживания Ancestors: The Humankind Odyssey
Показан трейлер игрового процесса симулятора выживания Ancestors: The Humankind Odyssey от Panache Digital Games и Private Division.
Обновлено в 11:11
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал про наушники и информацию от инопланетян. Видео
Ходили в них, получали информацию и делились ею через микрофон. Вперед, полетели навстречу мечте.
Обновлено в 17:53
Интернет
В Telegram появились новые функции
В мессенджере Telegram появились новые функции. Речь идет об обновлениях, доступных на версии приложения 5.10.
Обновлено в 16:25
Политика
Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии
Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.
Обновлено в 20:03