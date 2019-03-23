«Сент-Луис» забросил в ворота «Тампы» три шайбы за 75 секундГазета.Ru 21:01

"Сент-Луис Блюз" смог забросить в ворота "Тампы-Бэй Лайтнинг" три шайбы за 75 секунд, сообщает "Советский спорт". Это случилось в первом периода матча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Сент-Луис» забросил в ворота «Тампы» три шайбы за 75 секунд

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