Хоккей
«Сент-Луис» забросил в ворота «Тампы» три шайбы за 75 секундГазета.Ru 21:01
"Сент-Луис Блюз" смог забросить в ворота "Тампы-Бэй Лайтнинг" три шайбы за 75 секунд, сообщает "Советский спорт". Это случилось в первом периода матча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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