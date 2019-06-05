Хоккей
«Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка СтэнлиРБК вчера в 23:23
«Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1. «Блюзмены» вели по ходу встречи со счетом 2:0, шайбы забросили Райан О'Райлли (21-я минута) и Давид Перрон (51).
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Бостон - Сент-Луис: когда и по какому каналу смотреть 5-й матч финала Кубка Стэнли
Prognozistвчера в 03:08
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