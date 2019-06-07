«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»Газета.Ru вчера в 23:17

"Сент-Луис Блюз" переиграл "Бостон Брюинз" в пятом матче финала Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Райан О'Райлли и Дэвид Перрон.

«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»

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