Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»Газета.Ru вчера в 23:17

Бостон
Сент-Луис
вчера
в 20:00
Хоккей, НХЛ
Финал
Сент-Луис
Бостон
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"Сент-Луис Блюз" переиграл "Бостон Брюинз" в пятом матче финала Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Райан О'Райлли и Дэвид Перрон.
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