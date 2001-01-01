Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка СтэнлиRT на русском 01:10
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Сент-Луису» принесли шайбы Райана О'Райлли и Дэвида Перрона.
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Космос
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Алина Загитова сделала торт на японском ТВ
Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова снялась в передаче для японского кино, в ходе которой она украшала торт.
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Чайка заявил о законности расследования дела Калви
Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
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В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
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Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам
Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.
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Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
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Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
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Ещенко продлил контракт со «Спартаком»
Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с 35-летним защитником Андреем Ещенко.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Соловьев высмеял слова Ковтуна о непричастности ВСУ к обстрелу мечети
Владимир Ковтун заявил, что украинские военные не имеют отношения к обстрелу мечети в Донецке Телеведущий Владимир Соловьев уличил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в обмане.
Обновлено вчера в 21:38
Единоборства
Руис: к реваншу хочу выглядеть, как мексиканский Джошуа
Новый чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO американо-мексиканский боксёр Энди Руис заявил, что планирует набрать хорошую физическую форму к реваншу с британцем Энтони Джошуа.
Обновлено в 06:29
Общество
За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей
В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
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Россия задумала возобновить поставки газа на Украину
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Происшествия
Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте
На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Общество
Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора»
Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей
Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Политика
Песков прокомментировал требования Великобритании «изменить поведение»
6 июня представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения между Великобританией и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».
Обновлено в 04:00
Политика
Путин пригласил американскую журналистку на татами
Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Бари Алибасов введен в медикаментозный сон
Известного продюсера Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон.
Обновлено в 01:55
Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Игры
Kotaku: Blizzard работает над Diablo 4 и Overwatch 2
Blizzard не прокомментировала заявления Kotaku, однако подчеркнула, что компания обычно работает над несколькими проектами и далеко не все они доживают даже до анонса.
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Общество
Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года
Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11