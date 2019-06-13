«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка СтэнлиТАСС вчера в 23:16

"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

Спорт день за днем

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Происшествия Почти вся Абхазия осталась без электричества Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.

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Экономика Чубайс предложил ввести углеродный налог Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Спорт Двукратный чемпион мира Лессер сломал ключицу, упав с велосипеда Эрик Лессер является двукратным чемпионом мира 2015 года в Контиолахти (Финляндия) в гонке преследования и эстафете.

Происшествия В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.

Происшествия Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во Внуково Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев принес извинения сотрудникам аэропорта Внуково и представителям авиакомпании «России».

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Экономика «Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".

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