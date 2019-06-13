Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка СтэнлиТАСС вчера в 23:16
Бостон—
Сент-Луис
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
Финал, вчера
Показать детали
Скрыть
"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Сент-Луис» не должен был становиться чемпионом. Но «Блюз» выиграли Кубок Стэнли
Спорт день за днемвчера в 23:27
«Сент-Луису» понадобилось 52 года, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Больше всех в истории
Sports.ruвчера в 23:41
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Происшествия
Алексея Навального отпустили из полиции
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом
Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
Обновлено вчера в 01:47
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
Вратарь «Томи» Мелихов перешел в «Ахмат»
Мелихов является игроком молодежной сборной России. Вратарь "Томи" Александр Мелихов подписал пятилетний контракт с грозненским клубом.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Спорт
Двукратный чемпион мира Лессер сломал ключицу, упав с велосипеда
Эрик Лессер является двукратным чемпионом мира 2015 года в Контиолахти (Финляндия) в гонке преследования и эстафете.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
Вратарь сборной России Лунев извинился за дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев принес извинения сотрудникам аэропорта Внуково и представителям авиакомпании «России».
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Омский «Мостовик» возродился под другим названием
Возможно, глава региона знал, что «Мостовик» уже несколько месяцев существует под названием ООО «Мост».
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы
В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Общество
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор
Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Катя Старшова показала романтические отношения с бойфрендом
Катя Старшова, ставшая популярной после роли Пуговки в сериале «Папины дочки», не любит афишировать свою личную жизнь, но недавно сделала исключение.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Хакеры взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter
В пресс-службе кабмина сообщили, что аккаунт Медведева был взломан. Действительно, был зафиксирован взлом страницы.
Обновлено вчера в 10:13
Экономика
Однокурсник Мазепина выкупит 10% «Уралкалия» у Сбербанка
Кипрская Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка (однокурсника совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина) планирует в ближайшее время объявить о выкупе 10,18% акций «Уралкалия» у «дочки» Сбербанка «Сбербанк Инвестиции».
Обновлено в 00:00
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
В Петербурге 500 военных музыкантов исполнили «Полет шмеля»
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:33
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Казань первой в России внедрит полный цикл обращения с отходами
Казань может первой в России внедрить полный цикл обращения с отходами.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
СМИ: Израиль впервые применил в Сирии «умную бомбу» против С-300
Израиль впервые применил на территории Сирии бомбы против ЗРК С-300.
Обновлено вчера в 03:14
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
Ученые обнаружили, что в кратере Эйткен расположена гигантская аномалия, связанная с залежами тяжелого металла.
Обновлено 11 июня в 04:21
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 09:08