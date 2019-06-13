Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок СтэнлиГазета.Ru вчера в 22:43

Бостон
Сент-Луис
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
Финал, вчера
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В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба. Российский нападающий Владимир Тарасенко отдал голевую передачу.
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