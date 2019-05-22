«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка СтэнлиРБК вчера в 23:24

Хоккеисты «Сент-Луиса» разгромили «Сан-Хосе» со счетом 5:1, трансляцию матча вел Nhlstream. Таким образом «Сент-Луис» завершает серию с общим счетом 4:2 и выходит в финал Кубка Стэнли. В матче отличились два россиянина — Иван Барбашев и Владимир Тарасенко, забросившие по шайбе.

«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли

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