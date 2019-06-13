Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка СтэнлиТАСС 00:14
Бостон—
Сент-Луис
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
Финал, вчера
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Для "Сент-Луиса" победа стала первой в истории финальных серий. Клуб вышел в решающую стадию розыгрыша Кубка Стэнли четвертый раз. Последний финал был в сезоне-1969/70, тогда "Сент-Луис" уступил именно "Бостону", не сумев взять верх ни в одной встрече (0-4).
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