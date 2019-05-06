Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»РИА Новости вчера в 18:07

Даллас
Сент-Луис
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Сент-Луис
Даллас
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"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
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