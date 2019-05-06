«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Далласом»Спорт день за днем 02:11

В полуфинале Западной конференции команда сравняла счет в серии с «Даллас Старз» – 3-3. Именитые российские хоккеисты Александр Радулов («Даллас») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис») полезными действиями не отметились. Зато Иван Барбашев («Сент-Луис») отметился передачей.

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«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Далласом»

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