Хоккей
«Сент-Луис» прервал победную серию «Тампы» с двумя очками ТарасенкоREGNUM 00:46
Хоккеисты «Сент-Луиса» забросили сразу три шайбы в течение 75 секунд в первом периоде и этим создали задел в счете, который «Тампе», несмотря на все отчаянные усилия, так и не удалось выровнять. Эта победа «Сент-Луиса» прервала победную серию «Тампы» из семи подряд игр.
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