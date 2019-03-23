Хоккей
Тарасенко стал второй звездой матча «Сент-Луис Блюз» — «Тампа»Газета.Ru 00:15
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бей Лайтнинг", сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Сент-Луиса".
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«Сент-Луис» – «Тампа». В первом периоде хозяева забросили 3 шайбы за 75 секунд
Sports.ruвчера в 23:58
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