Тарасенко стал второй звездой матча «Сент-Луис Блюз» — «Тампа»Газета.Ru 00:15

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бей Лайтнинг", сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Сент-Луиса".

Тарасенко стал второй звездой матча «Сент-Луис Блюз» — «Тампа»

Все про Спорт ру

Политика В Таиланде открылись избирательные участки на парламентских выборах Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Шоу-бизнес Юлию Началову похоронят в её счастливом платье Певицу Юлию Началову похоронят сегодня в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище.

Экономика Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.

Политика Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.

Экономика Чубайс высказался по приватизации «Роснано» Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.

Культура Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.

Единоборства Петтис отправил в нокаут Томпсона на турнире UFC Fight Night 148 Стивен Томпсон проиграл Энтони Петтису на турнире UFC Fight Night 148, сообщает "Советский спорт". Поединок стал главным событием вечера.

Общество В Алеппо восстанавливают производство холодильного оборудования Предприятие по производству холодильного оборудования Джамаата ар-Роузи находится в районе Шейх-Наджар города Алеппо.

Происшествия Совет муфтиев России призвал мусульман не поддаваться на провокации Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман РФ призывают верующих не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных митингах.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Армия и оружие Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.

Футбол Голландский тренер рассказал о неудавшемся опыте в клубе «Интер» Своим опытом работы в итальянском футбольном клубе «Интер» поделился главный тренер ФК «Атланта Юнайтед» Франк де Бур, 24 марта пишет журнал AD.

Политика В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией Родригес подчеркнул, что более $1 млрд со счетов Венесуэлы в международных банках было переведено на личные счета оппозиционеров для «финансирования терроризма против страны».

Политика Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.

Происшествия Рядом с терпящим бедствие паромом потерпел бедствие второй корабль В районе ЧП с круизным лайнером Viking Sky потерпел бедствие еще один корабль. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.

Политика The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.

Политика WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.

Армия и оружие Сенатор США прибыла в Киев для обсуждения военного партнерства Сенатор США из комитета по вооруженным сила Марша Блэкберн прибыла в Киев.

Авто Сносит крышу: О необычной поломке ВАЗ-2107 рассказали эксперты Начиная с появления ВАЗ-2107 вместо натяжного потолка с красивым дизайном на «семерке» появилась жесткая формованная деталь, которая иногда падала целиком или по частям.

Политика Порошенко призвали покаяться на коленях «Все, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — отметили в партии.