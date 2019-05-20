Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серииГазета.Ru 18:03

"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась с разгромным счетом 5:0 в пользу "Сент-Луиса".
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Тарасенко помог «Сент-Луису» повести в серии с «Сан-Хосе» в плей-офф НХЛ

РИА Новости18:19

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии

Газета.Ru18:03

Тарасенко и «Блюз» разорвали «Сан-Хосе». Они в шаге от финала Кубка Стэнли!

Спорт-Экспресс18:30

Тарасенко повторил достижение Гретцки

Sport24.ru18:38

Тарасенко повторил достижение Гретцки, Сундина и Сакика

Чемпионат19:22

Тарасенко обошел Панарина и вышел в лидеры списка бомбардиров плей-офф среди россиян

Советский спорт18:45

НХЛ. Тарасенко забросил 7-ю шайбу в плей-офф

Sports.ru16:42
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Происшествия

В Бурунди девять человек погибли при обрушении шахты

По данным африканского отделения радио RFI, не менее 9 человек стали жертвами обрушения шахты по добыче танталитовой руды на севере Бурунди.
Обновлено в 18:25
Авто

Названа самая популярная модификация Lada Vesta в РФ

Российские покупатели автомобилей в первом квартале нынешнего года из всех модификаций LADA Vesta отдавали наибольшее предпочтение машине с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.
Обновлено в 18:55
Политика

Революционный призыв Пашиняна оценил президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян прокомментировал слова премьер-министра страны Никола Пашиняна о "втором этапе революции".
Обновлено в 19:32
Общество

В Магадане начали ремонтировать фасады домов перед приездом гостей из Москвы

Обновлено в 04:35
Политика

Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди

Обновлено в 18:00
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Происшествия

На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната

В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено в 20:01
Авто

Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили

Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу

41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Политика

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.
Обновлено в 19:48
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено 16 мая в 22:40
Экономика

Греф рассказал, что ждет доллар в ближайшие 10 лет

«Думаю, что мы будем видеть тренд ближайших 10 лет попытки создания альтернативных финансовых инструментов», — рассказал Греф в эфире телеканала «Россия-1».
Обновлено в 11:22
Кино

«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»

Обновлено в 16:02
Кино

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

На кинофестивале в Каннах почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф получил легендарный французский актёр Ален Делон.
Обновлено в 17:19
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 16:48
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено в 12:45
Авто

Названы 5 японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться

Обновлено в 04:08
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес

Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве

Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 11:23
Происшествия

Авария с погибшим произошла на петербургской КАД

В ДТП на КАД Санкт-Петербурга днем 19 мая погиб один человек, еще двое получили травмы. На трассе столкнулись «Газель» и Ford.
Обновлено в 17:11
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Общество

В ЦПК рассказали о новом отборе в российский отряд космонавтов

Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союз и Герой России Сергей Крикалев рассказал, что новый отбор в российский отряд космонавтов будет объявлен до лета и продлится два года, всего планируется отобрать 4-6 кандидатов в космонавты.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Футбол

Компани покидает «Манчестер Сити»

"Манчестер Сити" объявил о расставании с защитником и капитаном команды Венсаном Компани.
Обновлено в 04:10
Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Обновлено в 17:00
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