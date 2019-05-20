«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серииГазета.Ru 18:03

"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась с разгромным счетом 5:0 в пользу "Сент-Луиса".

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии

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