«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серииГазета.Ru 18:03

"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась с разгромным счетом 5:0 в пользу "Сент-Луиса".

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии

Наука Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.

Политика В парламенте Австрии выступили против антироссийских санкций Экономические санкции Запада против России не принесли желаемого результата, заявила в интервью Kurier депутат Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Ангелика Винциг.

Гаджеты Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Музыка AFP: умер певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.

Происшествия Сильный ветер валит деревья во Владивостоке Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.

Политика Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир» 19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.

Общество В СахГУ готовятся к приемной кампании По итогам приемной кампании 2018 года количество претендентов на одно бюджетное место варьировалось от 3 до 5 человек.

Общество В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.

Политика На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.

Политика Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Потребовалась помощница: раскрыт главный страх Глюкозы Как сообщается, рядом с певицей Глюкозой постоянно находится помощница с особым светом.

Кино Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.

Гаджеты Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11 Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.

Общество Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.

Транспорт Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.