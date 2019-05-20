Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серииГазета.Ru 18:03

"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась с разгромным счетом 5:0 в пользу "Сент-Луиса".
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Тарасенко повторил достижение Гретцки

Газета.Ru21:30

Кубок Стэнли. Тарасенко – вторая звезда дня

Sports.ru21:13

Тарасенко обошел Панарина и вышел в лидеры списка бомбардиров плей-офф среди россиян

Советский спорт18:45

Тарасенко повторил достижение Гретцки

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Тарасенко повторил достижение Гретцки, Сундина и Сакика

Чемпионат19:22

Тарасенко и «Блюз» разорвали «Сан-Хосе». Они в шаге от финала Кубка Стэнли!

Спорт-Экспресс18:30

Тарасенко помог «Сент-Луису» повести в серии с «Сан-Хосе» в плей-офф НХЛ

РИА Новости18:19
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Музыка

Мадонна и Quavo выступили на финале «Евровидения»

Обновлено в 05:53
Происшествия

На Камчатке студент подозревается в покупке и хранении автомата АК-74

Обновлено в 20:47
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Обновлено вчера в 13:22
Политика

В парламенте Австрии выступили против антироссийских санкций

Экономические санкции Запада против России не принесли желаемого результата, заявила в интервью Kurier депутат Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) Ангелика Винциг.
Обновлено в 20:44
Гаджеты

Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android

Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 16:37
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Происшествия

Сильный ветер валит деревья во Владивостоке

Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

Обновлено в 20:25
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

Обновлено в 11:19
Общество

В СахГУ готовятся к приемной кампании

По итогам приемной кампании 2018 года количество претендентов на одно бюджетное место варьировалось от 3 до 5 человек.
Обновлено в 20:54
Общество

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено в 20:21
Теннис

Надаль обыграл Джоковича в финале «Мастерса» в Риме

Обновлено в 12:43
Политика

На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено в 18:52
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В амурском селе Усть-Ивановка горел детский сад

Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Потребовалась помощница: раскрыт главный страх Глюкозы

Как сообщается, рядом с певицей Глюкозой постоянно находится помощница с особым светом.
Обновлено в 19:19
Происшествия

В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса

Обновлено в 13:43
Игры

В GTA 3 нашли режим разработчиков. Они могли замедлять время, удалять технику и телепортироваться

В коде GTA 3 скрыты множество интересных особенностей и инструментов, не доступных обычным геймерам.
Обновлено в 14:25
Кино

Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Гаджеты

Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено в 20:59
Общество

Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию

Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Экономика

Депутат Госсовета Татарии пытался «отбить» 8 млрд рублей, но неудачно

Владельцем должника является ООО «Ватан», полностью принадлежащее, как и компания-кредитор, депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину.
Обновлено в 21:24
Транспорт

Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля

Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.
Обновлено в 09:31
Футбол

Озил поужинал с президентом Турции Эрдоганом

Немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил, выступающий за лондонский «Арсенал», вместе со своей девушкой Амине Гюльше посетил дворец Долмабахче, где поужинал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:52
Общество

Бибер навредил экологии Исландии

Обновлено в 19:38
Кино

«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»

Обновлено в 18:37
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Обновлено в 01:25
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