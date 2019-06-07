Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка СтэнлиRT на русском 01:10
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Победу «Сент-Луису» принесли шайбы Райана О'Райлли и Дэвида Перрона.
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Это была всего лишь борьба за шайбу. Не знаю, что там увидел соперник. Лично я видел шайбу и пошел к ней, а он упал. Я не знаю, что случилось. Мы принимаем этот гол, мы возьмем его. Повтор эпизода? Нет, я не смотрел.
— Тайлер Бозак, канадский хоккеистГазета.Ru 04:11
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