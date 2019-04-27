Футбол

«Сент-Этьен» уверенно обыграл «Тулузу»Евро-футбол.ру вчера в 13:04

Сент-Этьен — Тулуза
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Жоффруа-Гишар»
Роберт Берич
2′
Роберт Берич
10′
46′
Янник Каюзак
Яя Саного
47′
Ибраим Сангаре
60′
Джимми Дурмаз
Ману Гарсия
Роберт Берич
Арно Норден
65′
Матье Дебюши
68′
84′
Иссиага Силла
Ромен Амума
Яннис Салибур
90′
Валентан Вада
Ламин Гезали
90′+3′
"Сент-Этьен" с "Тулузой" сыграли без сюрпризов в 34-м туре. "Зелёные" к 10-й минуте забили два мяча и довели встречу до победы - 2:0. Дубль оформил Роберт Берич. "Сент-Этьен" закрепился на четвертом месте с 59 очками.
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