«Сент-Этьен» уверенно обыграл «Тулузу»Евро-футбол.ру вчера в 13:04

"Сент-Этьен" с "Тулузой" сыграли без сюрпризов в 34-м туре. "Зелёные" к 10-й минуте забили два мяча и довели встречу до победы - 2:0. Дубль оформил Роберт Берич. "Сент-Этьен" закрепился на четвертом месте с 59 очками.

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