Футбол
«Сент-Этьен» уступил «Дижону» в Кубке ФранцииСпорт-Экспресс 14:29
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 21:07, Ашберн
Наука
Boeing впервые протестировала беспилотное аэротакси
Обновлено в 18:34
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе
Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Не менее пяти человек погибли при стрельбе в банке во Флориде
Не менее пяти человек погибли в среду после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в банке Suntrust в городе Себринг во Флориде, сообщил телеканал CNN в четверг.
Обновлено в 17:33
Авто
Subaru остановила завод в Японии
Компания Subaru остановила завод в префектуре Гунма после того, как в партии комплектующих были обнаружены дефектные электроусилители руля.
Обновлено в 08:04
Политика
Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США
Обновлено в 15:25
Общество
Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе
Обновлено в 09:05
Происшествия
На Сахалине эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
Обновлено в 20:39
Технологии
Эксперты предупредили о сбоях в работе сайтов госорганов
По мнению экспертов, сбои в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у порталов госструктур и крупных частных компаний.
Обновлено в 10:45
Гаджеты
Xiaomi показала гибкий смартфон
Китайская компания Xiaomi показала прототип смартфона со складным экраном.
Обновлено в 06:16
Авто
«Яндекс» начал продажи бортового компьютера для автомобилей
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, который может заменить штатную мультимедийную систему.
Обновлено в 04:26
Общество
Население России снизилось впервые за 10 лет
Население России снизилось впервые за 10 лет, по состоянию на 1 января 2019 года оно составило 146 793 700 человек, тогда как на 1 января прошлого года в стране проживали 146 880 400 граждан.
Обновлено в 13:35
Авто
Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара
Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Транспорт
Власти Петербурга законсервируют ряд строящихся станций метро
Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.
Обновлено в 18:46
Общество
СК проверяет сообщения о голодных обмороках в школах Кузбасса
Обновлено в 19:48
Авто
Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano
Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Происшествия
Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве
Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено в 17:56
Политика
Глава Читы подал заявление об отставке
В 2014 году в городе упразднили всенародные выборы мэра, однако главой краевого центра осенью того же года стал Михалев, избранный председателем гордумы.
Обновлено в 08:51
Общество
В США замёрз Ниагарский водопад
Из-за сильных морозов, установившихся на севере страны, в США замёрз Ниагарский водопад.
Обновлено в 05:16
Общество
Основатель Alibaba назвал «болезнь страшнее рака»
Китайский миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что страшнее рака только человеческая глупость, потому что ее «нельзя вылечить».
Обновлено в 15:38
Происшествия
В США арестовали медбрата по делу женщины, забеременевшей в коме
Медбрат арестован в США по громкому делу женщины, которая родила ребенка в больнице, несмотря на то, что уже много лет находится в вегетативном состоянии, сообщил шеф полиции города Финикс в Аризоне Джери Уильямс.
Обновлено в 12:01
Наука
Пять клонированных приматов родились в Китае
Пять клонированных обезьян родились в Китае. Все они имеют одинаковое генетическое заболевание.
Обновлено в 17:02
Космос
Ученые назвали новую теорию возникновения жизни на Земле
Обновлено в 18:05
Космос
Ветер разрушил макет межпланетного корабля Илона Маска
Сильный ветер разрушил макет космического корабля Starship, который предлагает компания SpaceX для межпланетных полетов.
Обновлено в 12:13
Авто
Продажи электромобилей в России выросли в 1,5 раза
Обновлено в 09:35
Общество
Названы минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки в России
Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) назвала минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:16
Общество
Из-за морозов отменили школьные занятия в Челябинске
В челябинских школах отменили уроки. Из-за мороза сегодня не рекомендуется выходить из дома детям с 1 по 4 класс.
Обновлено в 20:45
Наука
Раскрыта причина смерти Александра Македонского
Обновлено в 18:05
Экономика
Высокие тарифы вынудили жителей Киева согреваться кирпичами
В Киеве некоторые семьи вынуждены согреваться с помощью кирпичей, заявил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
На месте оползня в русле Буреи военные взорвали 10 тонн тротила
Первый основной взрыв прогремел сегодня на месте оползня в русле Буреи в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 03:01