Футбол
«Сент-Этьен» разгромил «Нант» и догнал тройку лидеров чемпионата
«Сент-Этьен» разгромил «Нант» и догнал тройку лидеров чемпионатаМатч ТВ17:10
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Жоффруа-Гишар»
|20′
Николя Паллуа
Ромен Амума
Яннис Салибур
|40′
|46′
Лукас Эванжелиста
Габриэл Бошилья
|51′
Чиприан Тэтэрушану
Максим Дюпе
Реми Кабелла
|60′
Лоис Дьони
Роберт Берич
|63′
|68′
Абдул Уорис
Рандал Коло Муани
Роберт Берич
|72′
|82′
Лукас Лима
Вахби Хазри
|84′
Вахби Хазри
Кевин Монне-Паке
|86′
Тимоте Колодзейчак
|90′
|65%
|Владение мячом
|35%
|83%
|Процент точных передач
|65%
|11
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|11
|17
|Фолы
|16
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Сент-Этьен
Расстановка 4‑5‑1
16
Рюффье
26
Дебюши
28
Суботич
5
Колодзейчак
11
Силва
19
Салибур
17
Сельнэс
7
Кабелла
6
Мвила
27
Берич
22
Монне-Паке
1
Дюпе
25
Кватенг
3
Карлос
4
Паллуа
6
Лима
12
Бошилья
2
Перейра
19
Туре
15
Коло Муани
9
Сала
18
Мутуссами
Нант
Расстановка 4‑3‑3
Точными ударами отметились Берич, Хазри и Колодзейчак. Эта победа позволила «Сент-Этьену» догнать тройку лидеров чемпионата: команда делит 3-е место с «Монпелье» и «Лиллем», которые тоже набрали 26 очков.
Матч ТВ17:10
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