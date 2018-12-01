Футбол

«Сент-Этьен» разгромил «Нант» и догнал тройку лидеров чемпионата
Матч ТВ
17:10

Сент-Этьен — Нант
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Жоффруа-Гишар»
20′
Николя Паллуа
Ромен Амума
Яннис Салибур
40′
46′
Лукас Эванжелиста
Габриэл Бошилья
51′
Чиприан Тэтэрушану
Максим Дюпе
Реми Кабелла
60′
Лоис Дьони
Роберт Берич
63′
68′
Абдул Уорис
Рандал Коло Муани
Роберт Берич
72′
82′
Лукас Лима
Вахби Хазри
84′
Вахби Хазри
Кевин Монне-Паке
86′
Тимоте Колодзейчак
90′
Точными ударами отметились Берич, Хазри и Колодзейчак. Эта победа позволила «Сент-Этьену» догнать тройку лидеров чемпионата: команда делит 3-е место с «Монпелье» и «Лиллем», которые тоже набрали 26 очков.
Матч ТВ17:10

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«Сент-Этьен» разгромил «Нант» и догнал тройку лидеров чемпионата

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