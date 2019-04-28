Футбол

«Сент-Этьен» обыграл «Тулузу» благодаря дублю БеричаЧемпионат 12:56

Сент-Этьен — Тулуза
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Жоффруа-Гишар»
Роберт Берич
2′
Роберт Берич
10′
46′
Янник Каюзак
Яя Саного
47′
Ибраим Сангаре
60′
Джимми Дурмаз
Ману Гарсия
Роберт Берич
Арно Норден
65′
Матье Дебюши
68′
84′
Иссиага Силла
Ромен Амума
Яннис Салибур
90′
Валентан Вада
Ламин Гезали
90′+3′
В матче 34-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл "Тулузу" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе "Жеффруа-Гишар".
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