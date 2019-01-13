Футбол
Аллан Сен-Максимен
|16′
Кристоф Эрель
|22′
|26′
Самуэль Калу
|60′
Ярослав Плашил
Франсуа Камано
|63′
Тома Башич
Жан-Виктор Макенго
Реми Вальтер
|66′
|67′
Тома Башич
Лукас Лерагер
|75′
Янн Карамо
Андреас Корнелиус
Исан Сако
Бассем Срарфи
|76′
|79′
Жюль Кунде
Бассем Срарфи
Кристоф Жалле
|84′
Юсеф Атталь
|90′+4′
|49%
|Владение мячом
|51%
|82%
|Процент точных передач
|86%
|5
|Удары в сторону ворот
|12
|3
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|5
|8
|Отборы
|12
|16
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ницца
Расстановка 4‑3‑3
40
Бенитес
20
Атталь
29
Эрель
31
Данте
23
Сарр
33
Сильвестр
5
Тамез
25
Сипрьен
6
Вальтер
24
Жалле
7
Сен-Максимен
1
Костиль
20
Сабали
4
Кунде
14
Йованович
29
Пундже
11
Камано
5
Отавио
19
Лерагер
9
Корнелиус
7
Бриан
10
Калу
Бордо
Расстановка 4‑3‑3
"Сент-Этьен" на выезде обыграл "Генгам" в 20-м туре чемпионата Франции - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Вахби Хазри. "Ницца" на своем поле победила "Бордо" с тем же счетом - 1:0. Героем встречи стал хавбек Ален Сен-Максимен.
Спорт-Экспресс16:01
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:37, Ашберн
Происшествия
Евгений Плющенко попал в больницу
Обновлено в 14:19
Политика
Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН
Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Происшествия
В Париже количество задержанных «желтых жилетов» превысило 100 человек
Обновлено в 13:51
Общество
HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами
Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Германии беженец напал с ножом на беременную женщину
Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах под Майнцем.
Обновлено в 15:26
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено в 10:26
Происшествия
Электричка насмерть сбила двух человек в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Происшествия
Самолет аварийно приземлился в аэропорту Симферополя
Пассажирский лайнер, следовавший рейсом из Симферополя в Москву, вернулся 12 января в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку.
Обновлено в 13:45
Спорт
WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января вынесет свой вердикт относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Машину начальника антиэкстремистского центра обстреляли в Ингушетии
В Ингушетии неизвестные открыли огонь по машине начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД.
Обновлено в 12:41
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Политика
В университете США ввели курс о «российской гибридной угрозе»
В Джорджтаунском университете вводится курс для студентов под названием «Российская гибридная война».
Обновлено в 15:42
Спорт
Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования
Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска
Обновлено в 07:08
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в Париже
В парижской пекарне прогремел мощный взрыв. Видеозапись с места происшествия была опубликована в субботу, 12 января, на YouTube.
Обновлено в 05:05
Кино
Экс-возлюбленная Меркьюри заработает на «Богемской рапсодии» £40 млн
Бывшая возлюбленная фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин получит примерно 19% от прибыли, которую принесет фильм «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера.
Обновлено в 14:47
Здоровье
Названы семь основных симптомов рака
Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу.
Обновлено в 03:27
Космос
Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
В Германии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
Жертвами крушения легкомоторного самолета в округе Меркиш Одерланд в земле Бранденбург стали два человека. Они погибли до прибытия медиков.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья
Обновлено в 03:52
Политика
На Украине вступил в силу закон о согласии на секс
С сегодняшнего дня в Украине вступают в силу новые редакции статей Уголовного кодекса, которые касаются сексуальных преступлений.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Дипмиссия ЕС опубликовала письмо конгрессу США по Еn+ и «Русалу»
Дипмиссия Евросоюза в Вашингтоне опубликовала совместное письмо послов ЕС, Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании к лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру с призывом к снятию санкций с En+ и "Русала".
Обновлено в 15:27
Политика
Кандидата в президенты Украины вызвали на допрос в СБУ
15 января сотрудники Службы безопасности Украины ждут на допрос депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:01
Гаджеты
В Сети появилось видео с Xiaomi Redmi Note 7 в кувшине с водой
На видеоролике показали смартфон Redmi Note 7, опущенный ненадолго в кувшин с водой. Устройство в результате достойно прошло этот тест.
Обновлено в 09:38
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах
Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54
Политика
Дональд Трамп назвал «аморальным» расследование ФБР против него
Президент США Дональд Трамп назвал «аморальной» публикацию в New York Times о расследовании, которое, по данным газеты, негласно проводит Федеральное бюро расследований (ФБР).
Обновлено в 09:06
Происшествия
Охотник по ошибке застрелил егеря в Свердловской области
Обновлено в 15:15
Общество
В магазинах России яйца стали продавать девятками
В магазинах России на прилавках появились куриные яйца в новых упаковках.
Обновлено вчера в 05:34
Космос
Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом
Единственный российский космический телескоп на аппарате «Спектр-Р», входящий в проект «Радиоастрон», перестал работать на прием командных данных, но при этом продолжает отправлять информацию на Землю.
Обновлено в 03:53