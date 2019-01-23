Футбол

«Сент-Этьен» отказывается продавать своего игрока в «Зенит»Soccer.ru 18:27

Санкт-петербургский "Зенит" пока не может договориться с "Сент-Этьеном" о переходе полузащитника Уле Сельнеса. По данным источника, предложение "сине-бело-голубых" не превышает 10 млн евро, что не устраивает французский клуб.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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