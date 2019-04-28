Футбол

«Сент-Этьен» обыграл «Тулузу» благодаря дублю БеричаЧемпионат 12:56

Сент-Этьен — Тулуза
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Жоффруа-Гишар»
Роберт Берич
2′
Роберт Берич
10′
46′
Янник Каюзак
Яя Саного
47′
Ибраим Сангаре
60′
Джимми Дурмаз
Ману Гарсия
Роберт Берич
Арно Норден
65′
Матье Дебюши
68′
84′
Иссиага Силла
Ромен Амума
Яннис Салибур
90′
Валентан Вада
Ламин Гезали
90′+3′
В матче 34-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" обыграл "Тулузу" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе "Жеффруа-Гишар".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Сент-Этьен» победил «Тулузу» в матче чемпионата Франции

РИА Новости13:15

Дубль Берича принес «Сент-Этьену» победу над «Тулузой»

Спорт-Экспресс13:06

«Сент-Этьен» обыграл «Тулузу» благодаря дублю Берича

Чемпионат12:56

«Сент-Этьен» обыграл «Тулузу» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до 3 очков

Sport24.ru13:02

Дубль Берича принес «Сент-Этьену» победу над «Тулузой»

Матч ТВ12:58

Дубль Берича принес «Сент-Этьену» победу над «Тулузой»

Sportbox.RU12:58

«Сент-Этьен» уверенно обыграл «Тулузу»

Евро-футбол.ру13:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:35, Ашберн
Единоборства

Минеев и Исмаилов устроили потасовку в Турции

Как стало известно Sport24, между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошел конфликт в Турции.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие

Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны

В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес

Валерия назвала победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» заслуженной

В суперфинале проекта Первого канала одержала победу 10-летняя дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Футбол

«Нант» одержал четвертую победу кряду в Лиге 1, обыграв «Марсель»

"Нант" одержал четвертую победу подряд в чемпионате Франции по футболу, обыграв "Марсель" в гостевом матче 34-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:28
Футбол

«Реал» проиграл «Райо Вальекано»

Реал потерпел поражение от Райо Вальекано (0:1) в матче 35-го тура примеры на стадионе Кампо де Вальекас.
Обновлено в 16:50
Здоровье

МВД просит приоткрыть врачебную тайну

Документ не был внесен в Госдуму, так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».
Обновлено в 17:50
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Происшествия

На Boeing 737 MAX продолжают жаловаться

Авиационные власти США получили около десяти новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления

Обновлено в 16:57
Общество

«Наш Сахалин» продолжает установку теннисных столов во дворах

Обновлено в 18:02
Здоровье

Запретят ли рожать тем, кому за 50?

Инициативная группа россиян организовала сбор подписей против ЭКО: на днях письмо с требованием запретить данную процедуру было направлено в правительство РФ.
Обновлено в 17:39
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Энергетика

«Северный поток – 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год

Доступ европейских граждан к «Северному потоку – 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Общество

Нашёл, увидел, запретил. Ространснадзор забраковал колёса ЕВРАЗа после недавних ЧП на сети РЖД

Всего нельзя эксплуатировать 0,15% от общего числа колёс на сети РЖД, а значит, на рынке запчастей этот запрет никак не скажется.
Обновлено в 16:55
Технологии

Скованные одной Сетью: «Известиям» рассказали о связях хакерских группировок

С помощью экспертов «Известиям» удалось составить подробную схему взаимодействия хакерских группировок.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей

Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада

Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено в 19:03
Хоккей

«Каролина» увеличила счет в серии с «Айлендерс»

Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес

Детки Галкина и Пугачевой красиво поздравили родителей с Пасхой

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отмечает праздник Пасхи. По традиции, с праздником родителей поздравили их детки, Елизавета и Гарри.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Политика

В Германии предупреждают об угрозе со стороны правых экстремистов

В контрразведке Германии уточнили, что правые экстремисты только в последнее время начали обращать на себя внимание правоохранительных органов.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»

Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено в 10:30
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Происшествия

Автобус с первоклашками из Екатеринбурга застрял на дороге из-за снега

Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой посоветовал Баскову и Малахову «подумать о душе»

Первый муж Юлии Началовой заявил, что он не заставлял ее худеть и не причастен к анорексии, ведь артистка имела сильный характер, и другой человек не мог заставить певицу делать то, чего она не хочет.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская задумалась о третьем ребенке спустя четыре месяца после родов

Обновлено в 14:30
Культура

Выставка работ создателя Спаса-на-Крови открылась в Петербурге

Выставка «Впервые Парланд», посвященная работам архитектора Спаса-на-Крови, открылась в Музее Академии художеств в Петербурге.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

Екатерина Архарова планирует рожать в Италии

Архарова и Илясов лишь признаются, что счастливы друг с другом. На закрытии ММКФ актриса была более словоохотлива.
Обновлено в 01:30
Общество

Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность

Покровительство Венеры сулит успех в любовных делах.
Обновлено в 12:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Берич
Словенский футболист
Словенский футболист, нападающий французского клуба «Сент-Этьен» и национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тулуза
Город во Франции
Город на юге Франции, столица региона Окситания и префектура департамента Верхняя Гаронна и округа Тулуза. Один из самых крупных культурных, научных и промышленных центров Франции; четвёртый по населению город после Парижа, Марселя и Лиона. Девиз -.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное