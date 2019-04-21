Футбол
«Сент-Этьен» обыграл «Реймс» в матче Лиги 1Чемпионат 13:16
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Огюст Делон»
|24′
Реми Кабелла
|51′
Бьорн Энгелс
Тристан Дингоме
Арбер Зенели
|57′
Томас Фоке
|61′
Булайе Диа
Пабло Чаваррия
|66′
|78′
Арно Норден
Пьер-Ив Полома
Ксавье Шавалерен
|79′
Алексис Ромао
Мусса Думбия
|80′
|83′
Вахби Хазри
Лои Дьони
|89′
Ромен Амума
Валентан Вада
Матье Кафаро
|90′+2′
|44%
|Владение мячом
|56%
|78%
|Процент точных передач
|85%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|1
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|1
|4
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|6
|10
|Отборы
|8
|16
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Реймс
Расстановка 4‑5‑1
16
Менди
32
Фоке
2
Энгелс
5
Абдельхамид
21
Рахман
18
Уден
25
Думбия
17
Зенели
7
Шавалерен
24
Кафаро
12
Чаваррия
16
Рюффье
4
Салиба
24
Перрен
5
Колодзейчак
26
Дебюши
8
Аит Беннассер
7
Кабелла
6
Мвила
3
Полома
23
Вада
9
Дьони
Сент-Этьен
Расстановка 3‑5‑2
Завершился матч 33-го тура чемпионата Франции. «Реймс» на своём поле принимал «Сент-Этьен». Встречу обслуживал Амаури Делеру.
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