Футбол

«Сент-Этьен» обыграл «Реймс» в матче Лиги 1Чемпионат 13:16

Реймс — Сент-Этьен
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Огюст Делон»
24′
Реми Кабелла
51′
Бьорн Энгелс
Тристан Дингоме
Арбер Зенели
57′
Томас Фоке
61′
Булайе Диа
Пабло Чаваррия
66′
78′
Арно Норден
Пьер-Ив Полома
Ксавье Шавалерен
79′
Алексис Ромао
Мусса Думбия
80′
83′
Вахби Хазри
Лои Дьони
89′
Ромен Амума
Валентан Вада
Матье Кафаро
90′+2′
Завершился матч 33-го тура чемпионата Франции. «Реймс» на своём поле принимал «Сент-Этьен». Встречу обслуживал Амаури Делеру.
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