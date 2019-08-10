Футбол

«Сент-Этьен» обыграл «Дижон» в первом туре чемпионата ФранцииРИА Новости 16:02

Брест — Тулуза
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Франсис Ле Бле»
Матиас Отре
25′
72′
Вильям Венкер
Аарон Лейя-Исека
Йохан Курт
Кристиан Баттоккио
74′
78′
Агустин Рохель
Стивен Морейра
Матиас Отре
Ферри Нгома
87′
88′
Жан-Виктор Макенго
Кентен Буагар
89′
Эфтимиос Кулурис
Самуэль Грансир
Ульриш Кевин Майи
90′+6′
Футболисты "Сент-Этьена" одержали победу над "Дижоном" матче первого тура чемпионата Франции. Встреча в Дижоне завершилась со счетом 2:1 в пользу "Сент-Этьена". В составе победителей забили Ромен Амума (5-я минута) и Жан-Эд Ахолу (11-я).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Бордо» проиграл «Анже» в 1-м туре Лиги 1, «Сент-Этьен» одолел «Дижон»

Чемпионат16:23

«Бордо» уступил «Анже» на старте чемпионата Франции

Спорт-Экспресс16:10

Взросление гегемона

Soccer.ru06:10

«Ренн» в меньшинстве обыграл «Монпелье», «Анже» победил «Бордо» в новом сезоне лиги 1

Sportbox.RU15:57

«Сент-Этьен» с Мвила обыграл «Дижон»

Советский спорт15:56

«Ренн» в меньшинстве обыграл «Монпелье», «Анже» победил «Бордо» в новом сезоне лиги 1

Матч ТВ15:57

«Монпелье» – «Ренн»: прогноз на матч 1-го тура Лиги 1

ODDS.ruвчера в 23:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:57, Вашингтон
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье

Обновлено в 16:05
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 тыс. человек

По данным "Белого счетчика", в митинге приняли участие около 50-60 тыс. человек - в том числе журналисты Леонид Парфенов, Юрий Дудь, рэпер Face, а также группы IC3PEAK и "Кровосток".
Обновлено в 17:26
Происшествия

Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу

Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Общество

Зубастое чудовище: на берег Волги выбросилась гигантская рыба

В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографии рыбы очевидцы опубликовали в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 14:27
Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Здоровье

Даже один финик в день нормализует сон и замедляет старение

Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.
Обновлено в 10:55
Общество

Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее

Обновлено в 08:48
Кино

Universal отозвала рекламу нового триллера после стрельбы в США

Студия Universal Pictures отложила маркетинговую кампанию нового триллера "Охота" о том, как американцы охотятся на других американцев из спортивного интереса.
Обновлено 08 августа в 06:11
Здоровье

У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер

Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Происшествия

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Общество

Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити

«Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — подписал он пост.
Обновлено в 08:45
Здоровье

6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме

В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено в 15:11
Общество

Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Происшествия

На Китай обрушился тайфун «Лекима»

На материковую часть Китая обрушился супертайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Гаджеты

Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Авто

Новый гиперкар LMP1 получит задние крылья в стиле Alfa Romeo BAT

Круглый дизайн напоминает колеса Alfa Romeo 4C, что подводит нас к следующему предположению: учитывая заднюю часть, вдохновленную BAT, и обода 4C, возможно, Glickenhaus и Alfa Romeo объединились для создания LMP1 Hypercar.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено в 06:56
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.
Обновлено 08 августа в 21:29
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Авто

65% британских водителей не понимают европейские знаки

Опрос показал, что 65% британских водителей не понимают европейские знаки.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Франция созвала Совбез ООН по Ливии

Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Футбол

«Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом»

Московский "Спартак" подал протест на результат матча пятого тура молодежного первенства России по футболу с грозненским "Ахматом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 12:28
Общество

Названы животные, которые вымрут в городах в ближайшие годы

Из больших городов постепенно исчезают воробьи и другие мелкие птицы. Почему это происходит — в материале РИА Новости.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Иран усовершенствовал российский радар

Обновлено в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное