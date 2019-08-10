Футбол

«Сент-Этьен» обыграл «Дижон» в первом туре чемпионата ФранцииРИА Новости 16:02

Брест — Тулуза
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Франсис Ле Бле»
Матиас Отре
25′
72′
Вильям Венкер
Аарон Лейя-Исека
Йохан Курт
Кристиан Баттоккио
74′
78′
Агустин Рохель
Стивен Морейра
Матиас Отре
Ферри Н'Гома
87′
88′
Жан-Виктор Макенго
Кентен Буасгар
89′
Эфтимиос Кулурис
Самуэль Грансир
Ульриш Кевин Майи
90′+6′
2 фото
Футболисты "Сент-Этьена" одержали победу над "Дижоном" матче первого тура чемпионата Франции. Встреча в Дижоне завершилась со счетом 2:1 в пользу "Сент-Этьена". В составе победителей забили Ромен Амума (5-я минута) и Жан-Эд Ахолу (11-я).
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